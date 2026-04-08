Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Morreu aos 73 anos, nesta quarta-feira (8), o médico e ex-prefeito de Marataízes Jander Nunes Vidal. Conhecido como Dr. Jander, ele era ginecologista e administrou a cidade do Litoral Sul capixaba por dois mandatos: de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. A causa da morte não foi divulgada.

A Prefeitura de Marataízes, em nome do gestor municipal Antônio Bitencourt, manifestou pesar aos familiares e amigos. O município decretou luto oficial de três dias. Ainda não foram divulgados o horário e o local do velório e do sepultamento.