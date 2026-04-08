Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image

Obituário

1952
2026
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Comunicado feito pela família Ledger

Beatriz Caliman

Repórter

Publicado em

08 abr 2026 às 12:57
Morreu aos 73 anos, nesta quarta-feira (8), o médico e ex-prefeito de Marataízes Jander Nunes Vidal. Conhecido como Dr. Jander, ele era ginecologista e administrou a cidade do Litoral Sul capixaba por dois mandatos: de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. A causa da morte não foi divulgada.
A Prefeitura de Marataízes, em nome do gestor municipal Antônio Bitencourt, manifestou pesar aos familiares e amigos. O município decretou luto oficial de três dias. Ainda não foram divulgados o horário e o local do velório e do sepultamento.
O político nasceu em 29 de julho de 1952, no município de Rio Pomba, Minas Gerais. Filiado ao PSDB, foi eleito prefeito de Marataízes em 2012 com 10.574 votos.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Marataízes Político Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança