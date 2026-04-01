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Reality show

Solange Couto chora, pede perdão a Tati Machado e assume erro ao rever falas do BBB 26

Em conversa com Ana Maria Braga, a atriz revisitou sua trajetória no reality e comentou episódios marcantes de sua participação
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 15:00

Solange Couto no BBB 26
Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay
Eliminada do BBB 26 com 94,17% da média dos votos, Solange Couto participou, na manhã desta quarta-feira, 1º, do Café com o Eliminado, no Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, a atriz revisitou sua trajetória no reality e comentou episódios marcantes de sua participação.
Ao falar sobre suas atitudes no programa, Solange reconheceu erros e pediu desculpas ao público. "Não tenho muito o que dizer. Fiquei com muita vergonha do que eu falei. Só compreendi hoje de madrugada", afirmou. A atriz também relacionou suas falas a experiências do passado e disse estar "muito triste" consigo mesma.
Briga com Ana Paula
Durante o programa, Solange reviu a discussão com Ana Paula Renault e se emocionou ao comentar o episódio. Questionada sobre o que diria à jornalista, respondeu: "Me perdoa. A minha boca falou uma coisa que não é o que sinto. Essa convivência, por mais que me sentisse atingida, não me dava o direito de fazer isso com você."
A atriz afirmou ainda que pensou em pedir desculpas antes da eliminação, mas não levou a conversa adiante. "Cheguei a pensar em pedir desculpas a ela, dois dias antes do Paredão, mas eu achava que ela ia dizer pra mim: 'Não quero ouvir'", disse.
Segundo Solange, a intenção é procurar Ana Paula fora do programa, mesmo que não haja abertura para o diálogo.
Reflexão após o reality
Ao avaliar a experiência no BBB 26, Solange disse que o confinamento pode levar a comportamentos que não refletem a rotina fora da casa. "O BBB é uma vivência indescritível. Não quero justificar, só quero pedir perdão pelo meu erro, que foi muito sério com a Ana Paula, com todas as mulheres", afirmou.
Durante a conversa, Ana Maria Braga destacou que "não existe um único jeito certo de ser mulher" e que julgamentos sobre escolhas pessoais podem desrespeitar histórias diferentes.
Ao final, Solange voltou a pedir desculpas, desta vez direcionadas à apresentadora Tati Machado. Durante o reality, a atriz afirmou que Ana Paula não tinha filhos por "incapacidade de gostar de pessoas", fala que voltou a ser abordada no programa.
Ao comentar o episódio, Tati refletiu sobre a própria experiência com a maternidade. "A gente tem tantas mulheres que são tentantes ou são como eu, que são mães sem o filho fisicamente. Aí acaba que fica todo mundo em choque quando escuta", disse.
No encerramento, Solange pediu perdão à apresentadora. Tati respondeu: "A gente sabe que as coisas acontecem, mas que bom, eu acho que o primeiro passo é repensar mesmo as falas e tá aqui repensando, pedindo desculpas. Com certeza as pessoas que te acompanham vão aceitar suas desculpas levando em consideração que você está com vontade de mudar verdadeiramente."

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