Solange Couto chora, pede perdão a Tati Machado e assume erro ao rever falas do BBB 26

Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Eliminada do BBB 26 com 94,17% da média dos votos, Solange Couto participou, na manhã desta quarta-feira, 1º, do Café com o Eliminado, no Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, a atriz revisitou sua trajetória no reality e comentou episódios marcantes de sua participação.

Ao falar sobre suas atitudes no programa, Solange reconheceu erros e pediu desculpas ao público. "Não tenho muito o que dizer. Fiquei com muita vergonha do que eu falei. Só compreendi hoje de madrugada", afirmou. A atriz também relacionou suas falas a experiências do passado e disse estar "muito triste" consigo mesma.

Briga com Ana Paula

Durante o programa, Solange reviu a discussão com Ana Paula Renault e se emocionou ao comentar o episódio. Questionada sobre o que diria à jornalista, respondeu: "Me perdoa. A minha boca falou uma coisa que não é o que sinto. Essa convivência, por mais que me sentisse atingida, não me dava o direito de fazer isso com você."

A atriz afirmou ainda que pensou em pedir desculpas antes da eliminação, mas não levou a conversa adiante. "Cheguei a pensar em pedir desculpas a ela, dois dias antes do Paredão, mas eu achava que ela ia dizer pra mim: 'Não quero ouvir'", disse.

Segundo Solange, a intenção é procurar Ana Paula fora do programa, mesmo que não haja abertura para o diálogo.

Reflexão após o reality

Ao avaliar a experiência no BBB 26, Solange disse que o confinamento pode levar a comportamentos que não refletem a rotina fora da casa. "O BBB é uma vivência indescritível. Não quero justificar, só quero pedir perdão pelo meu erro, que foi muito sério com a Ana Paula, com todas as mulheres", afirmou.

Durante a conversa, Ana Maria Braga destacou que "não existe um único jeito certo de ser mulher" e que julgamentos sobre escolhas pessoais podem desrespeitar histórias diferentes.

Ao final, Solange voltou a pedir desculpas, desta vez direcionadas à apresentadora Tati Machado. Durante o reality, a atriz afirmou que Ana Paula não tinha filhos por "incapacidade de gostar de pessoas", fala que voltou a ser abordada no programa.

Ao comentar o episódio, Tati refletiu sobre a própria experiência com a maternidade. "A gente tem tantas mulheres que são tentantes ou são como eu, que são mães sem o filho fisicamente. Aí acaba que fica todo mundo em choque quando escuta", disse.