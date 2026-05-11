Mulher morre e condutor de moto fica ferido em acidente na BR 101 em Aracruz

Uma mulher de 44 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto, um carro e uma caminhonete no km 192 da BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, no domingo (10). Emanuelle Freitas Dias Nunes estava na garupa da motocicleta no momento da colisão. O piloto ficou ferido e foi socorrido.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia em velocidade reduzida quando uma caminhonete Chevrolet S10 bateu na traseira do veículo, uma Yamaha Fazer.





Ainda de acordo com a PRF, o motorista da caminhonete tentou desviar para a esquerda, mas não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, o piloto e a passageira da moto foram arremessados.





Emanuelle, que estava na garupa, acabou sendo atingida pelo Chevrolet Meriva que seguia logo atrás e não conseguiu parar a tempo. Ela morreu no local. O motociclista foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado.





Os condutores da caminhonete e do Meriva permaneceram no local e realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.