Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos Crédito: Divulgação / Governo do ES

como serão os voos para o terminal e quando o projeto deve ficar pronto? O Aeroporto das Montanhas, previsto para ser construído em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, avançou mais uma etapa para sair do papel, com a abertura da concorrência pública para selecionar uma construtora para erguer a estrutura. Mas, afinal,

O aeroporto contará com uma pista de 1.200 metros de comprimento, 30 metros de largura e 7,5 metros de acostamento. Com isso, a estrutura será menor do que a de outros aeroportos capixabas. A pista mais antiga do Aeroporto de Vitória tem 1.750 metros por 45 metros de largura, enquanto a mais nova conta com 2.058 metros por 45 metros. O terminal de Linhares, por sua vez, possui uma pista de 1.860 metros por 45 metros de largura.

De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), com a implantação do aeroporto, a região das montanhas capixabas passa a contar com uma estrutura que amplia a conectividade aérea, atendendo à demanda por deslocamentos regionais e reduzindo o tempo de viagem entre o litoral e o interior do Estado.

A expectativa é que o investimento fortaleça o turismo, o agronegócio e a logística, complementando o sistema aéreo estadual, além de ter papel fundamental no atendimento a emergências, podendo servir como base de apoio para operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Notaer.

Quem vai fazer a obra?

As empresas interessadas em construir o novo aeroporto apresentaram suas propostas até as 10h da última segunda-feira (6), com a descrição dos valores que cobrariam do governo do Estado para executar o projeto. A partir de agora, os responsáveis pela licitação analisam as ofertas de cada construtora.

R$ 75 MILHÕES É o custo estimado da obra

O principal critério para escolher a empresa é o de menor preço. Ou seja, uma vez que o governo do Estado estimou a obra em R$ 75 milhões, a empresa que cobrar menos que isso para construir o aeroporto pode sair na frente. Mas além disso, precisa comprovar, por meio de documentos, estar habilitada juridicamente, ter qualificação técnica para tocar uma obra desse porte e ter regularidade fiscal, social e trabalhista.

Por conta disso, segundo a Semobi, ainda não há uma previsão de quando essa análise terminará, uma vez que a concorrência entra agora na fase de análise da documentação até a homologação final da empresa.

"Não há prazo para a conclusão do processo de contratação, pois devido ao alto número de empresas interessadas, a etapa de análise das propostas será mais demorada", informou a pasta em nota.

Quando começa a obra?

O regime de contratação da empresa é integrado. Dessa forma, após ser declarada vencedora da concorrência, a construtora terá oito meses para analisar os projetos preliminares e concluir as projeções finais. Só depois, as obras efetivamente começam.

Ao todo, a Semobi estima que sejam necessários 30 meses para concluir o aeroporto, sendo oito destinados ao projeto e 22 efetivamente às obras.