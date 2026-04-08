Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

O Aeroporto das Montanhas, previsto para ser construído em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, avançou mais uma etapa para sair do papel, com a abertura da concorrência pública para selecionar uma construtora para erguer a estrutura. Mas, afinal, como serão os voos para o terminal e quando o projeto deve ficar pronto?
O aeroporto contará com uma pista de 1.200 metros de comprimento, 30 metros de largura e 7,5 metros de acostamento. Com isso, a estrutura será menor do que a de outros aeroportos capixabas. A pista mais antiga do Aeroporto de Vitória tem 1.750 metros por 45 metros de largura, enquanto a mais nova conta com 2.058 metros por 45 metros. O terminal de Linhares, por sua vez, possui uma pista de 1.860 metros por 45 metros de largura.
Sendo assim, não estão previstos pousos de grandes aviões comerciais, como os operados por Azul, Gol e Latam no aeroporto da Capital. No entanto, serão possíveis rotas regionais, como a existente em Linhares, Norte do Espírito Santo, feita com um Cessna Grand Caravan, que conecta o município a Confins, Belo Horizonte (MG).
De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), com a implantação do aeroporto, a região das montanhas capixabas passa a contar com uma estrutura que amplia a conectividade aérea, atendendo à demanda por deslocamentos regionais e reduzindo o tempo de viagem entre o litoral e o interior do Estado.
A expectativa é que o investimento fortaleça o turismo, o agronegócio e a logística, complementando o sistema aéreo estadual, além de ter papel fundamental no atendimento a emergências, podendo servir como base de apoio para operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Notaer.
Quem vai fazer a obra?
As empresas interessadas em construir o novo aeroporto apresentaram suas propostas até as 10h da última segunda-feira (6), com a descrição dos valores que cobrariam do governo do Estado para executar o projeto. A partir de agora, os responsáveis pela licitação analisam as ofertas de cada construtora.
R$ 75 MILHÕES
É o custo estimado da obra
O principal critério para escolher a empresa é o de menor preço. Ou seja, uma vez que o governo do Estado estimou a obra em R$ 75 milhões, a empresa que cobrar menos que isso para construir o aeroporto pode sair na frente. Mas além disso, precisa comprovar, por meio de documentos, estar habilitada juridicamente, ter qualificação técnica para tocar uma obra desse porte e ter regularidade fiscal, social e trabalhista.
Por conta disso, segundo a Semobi, ainda não há uma previsão de quando essa análise terminará, uma vez que a concorrência entra agora na fase de análise da documentação até a homologação final da empresa.
"Não há prazo para a conclusão do processo de contratação, pois devido ao alto número de empresas interessadas, a etapa de análise das propostas será mais demorada", informou a pasta em nota.
Quando começa a obra?
O regime de contratação da empresa é integrado. Dessa forma, após ser declarada vencedora da concorrência, a construtora terá oito meses para analisar os projetos preliminares e concluir as projeções finais. Só depois, as obras efetivamente começam.
Ao todo, a Semobi estima que sejam necessários 30 meses para concluir o aeroporto, sendo oito destinados ao projeto e 22 efetivamente às obras.
Se não houver recursos que atrapalhem o processo de escolha da empresa na disputa e a construtora seja definida até maio, a expectativa é que o aeroporto fique pronto em dois anos e meio, ou seja, no fim de 2028.