Aeroporto de Linhares tem 60% menos passageiros em voos regulares

Apesar de o número de voos não regulares ter aumentado, o índice de pessoas transportadas pela companhia aérea que atua no terminal teve queda brusca em um ano

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:57

Inaugurado no fim de 2023, com um investimento de R$ 67 milhões, o Aeroporto de Linhares registra uma queda de quase 60% no índice de passageiros em voos regulares, entre 2024 e 2025, de acordo com levantamento feito por A Gazeta a partir de dados da Infraero, que administra o terminal.

Voos regulares são aqueles operados por companhias aéreas. No caso de Linhares, a Azul é a única que atua na oferta desse serviço com um Cessna Grand Caravan que tem capacidade para 9 passageiros e opera a rota entre o município e Belo Horizonte (MG). Já o voo não regular é aquele sem uma rota fixa ou predefinida como o regular. É como se um empresário linharense, por exemplo, contratasse um jatinho para sair e voltar à cidade por meio do aeroporto.

Nos voos regulares operados pela Azul, foram transportados 1.982 passageiros entre janeiro e julho de 2024. Desse total, 1.095 tiveram o Aeroporto de Linhares como origem e 879 tiveram o município como destino. Já no mesmo período de 2025, foram 837 passageiros no total, sendo 420 embarques e 417 desembarques, uma queda de 57,77%.

Nas operações não regulares, houve aumento. Até julho deste ano, foram 1.583 passageiros, sendo 791 que saíram do terminal e 792 que chegaram. No mesmo período do ano passado, 676 saíram e 715 tiveram Linhares como destino, totalizando 1.391 passageiros, um aumento de 13.80%.

O aumento no número de passageiros via voos não regulares, no entanto, não foi suficiente para atenuar o desempenho negativo das operações regulares. Dessa forma, no consolidado geral, foram 3.373 passageiros transportados no primeiro semestre de 2024 e 2.420 em 2025, uma queda de 28.25%.

Azul corta rotas pouco rentáveis no Brasil

O desempenho negativo nos voos regulares acende o alerta sobre essa atividade no aeroporto linharense e ocorre em um momento no qual a Azul tem cortado rotas com baixa rentabilidade no país. Em 11 de agosto, a companhia confirmou o encerramento de operações em 14 cidades.

Em nota, a companhia disse estar racionalizando, desde julho, rotas operadas atualmente. “Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”.

Em Linhares, a companhia tem voos nas segundas, quartas e sextas-feiras, saindo da capital mineira às 12h e chegando ao município do Norte capixaba às 13h50. O retorno ocorre às 14h15, com pouso às 16h05 em Minas.

Em outubro de 2024, a companhia chegou a anunciar o encerramento das atividades em Linhares, antes mesmo de completar um ano de atuação. Foi necessária a articulação do governo do Estado na mudança da aplicação do ICMS para evitar que a decisão da empresa se concretizasse.

A decisão da empresa fez com que houvesse somente seis pousos e decolagens em novembro do ano passado, durante o período de suspensão das atividades, e apenas 24 passageiros em voos regulares. As operações foram retomadas em dezembro, mas deixaram de ser diárias e passaram a ocorrer três vezes por semana.

O que dizem os citados

Governo do Estado: afirmou que mantém um trabalho de diálogo com as empresas aéreas, apresentando as potencialidades do Espírito Santo e os incentivos existentes, mas que a decisão de operação é exclusiva das companhias, de acordo com seus interesses e demandas de mercado.

Infraero: disse que disponibiliza infraestrutura no Aeroporto de Linhares para as empresas aéreas operarem novos voos comerciais de acordo com a estratégia comercial de cada uma delas e dentro da capacidade instalada do aeroporto. Além disso, manifestou que mantém diálogo permanente com as companhias aéreas para a implantação de novas linhas.

Azul: informou que, no momento, não há previsão da interrupção das operações em Linhares. Porém, como empresa competitiva, está sempre atenta ao mercado.

