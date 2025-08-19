Vitória contrata empresa para criar plano de mudanças climáticas

Pedestres ilhados após alagamento provocado por chuva intensa em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para elaborar um plano de adaptação a mudanças climáticas na Capital, no valor de R$ 1,5 milhão. O edital licitatório foi finalizado no dia 12 e o resultado divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (19). A empresa vencedora foi a I Care Estratégia Ambiental LTDA.

Entre os serviços incluídos na contratação estão: estudo de vulnerabilidades e riscos climáticos, elaboração do inventário de gases de efeito estufa da Capital, realização do Fórum de Mudanças Climáticas de Vitória e, por fim, a elaboração completa do Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos.