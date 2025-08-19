Vitória contrata empresa para criar plano de mudanças climáticas
A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para elaborar um plano de adaptação a mudanças climáticas na Capital, no valor de R$ 1,5 milhão. O edital licitatório foi finalizado no dia 12 e o resultado divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (19). A empresa vencedora foi a I Care Estratégia Ambiental LTDA.
Entre os serviços incluídos na contratação estão: estudo de vulnerabilidades e riscos climáticos, elaboração do inventário de gases de efeito estufa da Capital, realização do Fórum de Mudanças Climáticas de Vitória e, por fim, a elaboração completa do Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos.
Reportagem publicada por A Gazeta no fim de maio deste ano mostrou que Vitória era uma das 14 capitais do país sem plano municipal de mudanças climáticas, conforme apontou um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O levantamento do IJSN revela que, embora tenha havido avanços em algumas cidades, a maior parte das capitais ainda carece de ações estruturadas, atualizadas e integradas para enfrentar os riscos crescentes decorrentes das mudanças climáticas.