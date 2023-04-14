Aeroporto de Linhares, no Norte do ES, é inaugurado

Inauguração do aeroporto de Linhares

O Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (14). A cerimônia de entrega do novo terminal aeroportuário contou com a participação do governador Renato Casagrande e do ministro Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

O terminal terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Para essa nova instalação, o antigo terminal teve que ser demolido e, segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras tiveram um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado.

Já a pista de pousos e decolagens foi inaugurada em junho de 2022 e foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A estrutura tem 1.860 metros (sendo que a antiga tinha 1.350 metros). Com essa ampliação, passou a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.