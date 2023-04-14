Aeroporto de Linhares, no Norte do ES, é inaugurado

Inauguração do aeroporto de Linhares
O Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (14). A cerimônia de entrega do novo terminal aeroportuário contou com a participação do governador Renato Casagrande e do ministro Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.
O terminal terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Para essa nova instalação, o antigo terminal teve que ser demolido e, segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras tiveram um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado.
Já a pista de pousos e decolagens foi inaugurada em junho de 2022 e foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A estrutura tem 1.860 metros (sendo que a antiga tinha 1.350 metros). Com essa ampliação, passou a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.
A Azul Linhas Aéreas já manifestou interesse em abrir rotas aéreas para o município. E o primeiro passo para o início das operações será um voo teste da companhia no próximo dia 28. Ele será feito por uma aeronave ATR, com capacidade para aproximadamente 70 passageiros. A expectativa é que, caso o aeroporto passe no teste, a primeira rota seja a Linhares–Belo Horizonte, com voos diários.
A informação do teste foi dada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que também afirmou que a Infraero vai assumir a gestão do terminal linharense. Para isso, a prefeitura, o governo e a Infraero vão negociar os termos desse contrato.
O governador Renato Casagrande destacou que o novo aeroporto vai impulsionar o desenvolvimento da região, atraindo mais empresas, negócios e turismo. Ele também lembrou que, com a estrutura, o Estado passa a contar com uma opção alternativa para pouso. Ou seja, caso seja impossível pousar em Vitória em função de condições climáticas, os pilotos poderão pousar em Linhares ao invés de irem para outros Estados.