Venda de passagem aérea a R$ 200 seria via empréstimo consignado, diz França

SÃO PAULO, SP - O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, revelou a ideia de um programa para tentar baratear as passagens no começo de março, mas a iniciativa ainda não foi detalhada. O plano é que haja um acordo com as companhias aéreas para vender passagens a R$ 200 o trecho a aposentados, estudantes e servidores públicos. Será beneficiado apenas quem tiver salário abaixo de R$ 6.800.

O plano do governo é fazer a venda dessas passagens por um formato de consignado para servidores públicos, aposentados e estudantes com Fies (fundo de financiamento para o ensino superior). França afirma que esses três grupos somam 40 milhões de pessoas.

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Se a gente conseguisse que essas pessoas pudessem, antecipadamente, comprar os seus voos, a gente faria o desconto direto na folha de pagamento dessas pessoas" Márcio França - Ministro de Portos e Aeroportos

Cada beneficiário do programa teria direito a duas passagens anuais de ida e volta por pessoa por ano a R$ 800, no total. Isso permitiria levar um acompanhante na viagem. Pelos cálculos do ministro, o financiamento custaria a esses passageiros 12 prestações de R$ 72.

"No ano passado, foram 90 milhões de passagens, mesmo número de antes da pandemia. Entretanto, só 10% dos CPFs do Brasil voa", disse.

Taxa de embarque

O ministro também informou que planeja tentar baixar a taxa de embarque dos aeroportos para viabilizar seu plano de que as companhias aéreas vendam passagens aéreas por R$ 200.

"Não está correta a taxa de embarque custar R$ 54. A concessionária do aeroporto não pode dar desconto, mas ela pode dar algum tipo de incentivo para que, por exemplo, a pessoa consuma no próprio aeroporto um pedaço da taxa de embarque", afirmou França, durante o evento Arko Conference, em São Paulo.

A taxa de embarque é cobrada pelos aeroportos aos passageiros, e o valor costuma ser incluído nos bilhetes aéreos. Nos últimos anos, vários aeroportos brasileiros foram concedidos à iniciativa privada, e a arrecadação com esta taxa é uma das receitas das empresas administradoras.

As companhias aéreas brasileiras se mostraram interessadas, mas o assunto segue em debate e não há data prevista para a implantação. França defende que seria uma forma de aproveitar os assentos vagos das aeronaves.

80% É a ocupação média dos voos no Brasil