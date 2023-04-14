Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Início das operações

Aeroporto de Linhares: Azul faz voo teste em 28 de abril

Companhia vai usar aeronave com capacidade para cerca de 70 passageiros; expectativa é que, em caso de aprovação, a primeira rota aérea seja a Linhares–Belo Horizonte, com voos diários

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:47

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

14 abr 2023 às 12:47
Inaugurado oficialmente nesta sexta-feira (14), o novo Aeroporto Regional de Linhares deve receber os primeiros comerciais em breve. O primeiro passo para o início das operações por companhias aéreas será um voo teste no próximo dia 28.
O voo será realizado pela Azul, usando uma aeronave ATR, com capacidade para aproximadamente 70 passageiros. A expectativa é que, caso o aeroporto passe no teste, a primeira rota aérea seja a Linhares–Belo Horizonte, com voos diários.
O terminal terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia.
O novo terminal, inuagurado nesta sexta, terá capacidade para receber até 200 passageiros e 5 voos comerciais por dia Crédito: Geraldo Campos Jr.
A informação do teste foi dada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que também afirmou que a Infraero vai assumir a gestão do terminal linharense. Para isso, a prefeitura, o governo e a Infraero vão negociar os termos desse contrato.
O novo terminal tem capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos diários. O espaço conta com guichês para as companhias que vão se instalar no local, área para esteira de bagagens e salão de embarque.
Já a nova pista tem 1.860 metros, sendo maior que a pista antiga do Aeroporto de Vitória e também superando outros grandes aeroportos, como o de Congonhas (SP). Ela poderá receber qualquer avião de passageiros que faça voos domésticos. As obras foram custeadas pelo governo do Estado em parceria com o governo federal.
O governador Renato Casagrande destacou que o novo aeroporto vai impulsionar o desenvolvimento da região, atraindo mais empresas, negócios e turismo. Ele também lembrou que, com a estrutura, o Estado passa a contar com uma opção alternativa para pouso. Ou seja, caso seja impossível pousar em Vitória em função de condições climáticas, os pilotos poderão pousar em Linhares ao invés de irem para outros Estados.
Casagrande e França também afirmaram que uma nova parceria entre os governos será feita para construir o novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que deve seguir os mesmos moldes do de Linhares. A previsão é que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre.
Por meio de nota, a Azul informou que "possui interesse em ter operações no aeroporto de Linhares (ES), mas aguarda o resultado da inspeção técnica, que será realizada no aeroporto, para seguir com o planejamento. A companhia está atenta ao mercado e constantemente avalia as possibilidades de demanda na região, além de estar antenada às novas possibilidades de negócios e incremento em sua malha".
Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), também por meio de nota, confirmou a liberação para operações, exceto para aviões a jato.  "Em fevereiro de 2022, foram homologados a nova pista de pouso e decolagem 06/24 com operação do tipo VFR diurno/noturno, as novas pistas de táxi A, B e C e o novo pátio de aeronaves 1 do aeródromo. As operações atualmente não permitem pousos e decolagens de aeronaves a jato por motivo de ausência de sistema visual indicador de rampa de aproximação nas cabeceiras da pista."
O órgão complementou: "Vale pontuar ainda que as restrições e processos de homologação em andamento não impedem a inauguração do aeródromo e a sua utilização para voos comerciais".
Aeroporto de Linhares - Azul faz voo teste em 28 de abril

LEIA MAIS 

Aeroporto de Vitória terá voo direto para Campos dos Goytacazes (RJ)

Aeroporto de Vitória terá voos extras nos feriadões de abril

De caranguejo a capivara: os animais que já deram trabalho no Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Cachoeiro: licitação para obras de ampliação deve sair em abril

Aquaviário, viaduto e aeroporto: veja obras no ES prometidas para março

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação ES Norte Azul Linhas Aéreas Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados