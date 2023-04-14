Aeroporto de Linhares: Azul faz voo teste em 28 de abril

O voo será realizado pela Azul, usando uma aeronave ATR, com capacidade para aproximadamente 70 passageiros. A expectativa é que, caso o aeroporto passe no teste, a primeira rota aérea seja a Linhares–Belo Horizonte, com voos diários.

O novo terminal, inuagurado nesta sexta, terá capacidade para receber até 200 passageiros e 5 voos comerciais por dia Crédito: Geraldo Campos Jr.

O novo terminal tem capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos diários. O espaço conta com guichês para as companhias que vão se instalar no local, área para esteira de bagagens e salão de embarque.

O governador Renato Casagrande destacou que o novo aeroporto vai impulsionar o desenvolvimento da região, atraindo mais empresas, negócios e turismo. Ele também lembrou que, com a estrutura, o Estado passa a contar com uma opção alternativa para pouso. Ou seja, caso seja impossível pousar em Vitória em função de condições climáticas, os pilotos poderão pousar em Linhares ao invés de irem para outros Estados.

Casagrande e França também afirmaram que uma nova parceria entre os governos será feita para construir o novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que deve seguir os mesmos moldes do de Linhares. A previsão é que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre.

Por meio de nota, a Azul informou que "possui interesse em ter operações no aeroporto de Linhares (ES), mas aguarda o resultado da inspeção técnica, que será realizada no aeroporto, para seguir com o planejamento. A companhia está atenta ao mercado e constantemente avalia as possibilidades de demanda na região, além de estar antenada às novas possibilidades de negócios e incremento em sua malha".

Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), também por meio de nota, confirmou a liberação para operações, exceto para aviões a jato. "Em fevereiro de 2022, foram homologados a nova pista de pouso e decolagem 06/24 com operação do tipo VFR diurno/noturno, as novas pistas de táxi A, B e C e o novo pátio de aeronaves 1 do aeródromo. As operações atualmente não permitem pousos e decolagens de aeronaves a jato por motivo de ausência de sistema visual indicador de rampa de aproximação nas cabeceiras da pista."

O órgão complementou: "Vale pontuar ainda que as restrições e processos de homologação em andamento não impedem a inauguração do aeródromo e a sua utilização para voos comerciais".