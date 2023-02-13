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Sul do ES

Aeroporto de Cachoeiro: licitação para obras de ampliação deve sair em abril

O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 fev 2023 às 17:28

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 17:28

Ministro da Infraestrutura, Márcio França, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (13)
Ministro da Infraestrutura, Márcio França, esteve no Espírito Santo nesta segunda-feira (13) Crédito: Hélio Filho/Secom
O edital para a ampliação do Aeroporto de Cachoeiro deve ser publicado até abril. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na manhã desta segunda-feira (13), durante evento no Palácio Anchieta, com participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.
“Nós estamos apresentando o projeto de Cachoeiro de Itapemirim. Já vamos entrar no processo de licitação e de edital agora no mês de abril, certamente, e o ministério vai ser parceiro nessa obra em Cachoeiro de Itapemirim, que vai ser uma obra importante para a Região Sul do Espírito Santo.”
O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte. Será construído um novo terminal e a pista, hoje com 1.200 metros, será ampliada.
França confirmou que existe a previsão de que o governo federal entre com parte dos recursos necessários para a realização das obras, mas que novos estudos serão necessários. Assim como Linhares, o de Cachoeiro será um aeroporto para voos regionais.
Aeroporto de Cachoeiro: licitação para obras de ampliação deve sair em abril
“A gente vai sim (entrar com parte dos recursos). Hoje ele (governo do Estado) fez uma estimativa mais ou menos, mas é claro que vou pedir um projeto mais técnico para poder avaliar.”
Questionado sobre prazos, o ministro informou: “Está tudo muito rápido lá (no Ministério). Nós não temos problema com recurso. Nosso problema é ter o projeto e ter um governo competente para fazer. E isso nós temos”.

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