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Sul do ES

Aeroporto de Cachoeiro vai ser ampliado para receber voos comerciais

Até setembro sai o edital para a ampliação do Aeroporto Municipal Raimundo Andrade. Será construído um novo terminal e a pista vai ser ampliada

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 17:45

Públicado em 

14 jun 2022 às 17:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura
Até setembro sai o edital para a ampliação do Aeroporto de Cachoeiro. O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte. Será construído um novo terminal e a pista, hoje com 1.200 metros, vai ser ampliada.
O investimento total deve ficar em R$ 80 milhões. A execução vai ser iniciada com recursos do Estado, mas também deve entrar aporte federal. O governador Renato Casagrande e o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, conversaram sobre o assunto na última sexta-feira (10), na inauguração da nova pista, com 1.860 metros, do Aeroporto Regional de Linhares.Assim como Linhares, o de Cachoeiro será um aeroporto para voos regionais. A diferença é que Linhares foi mais simples por não ter nenhuma grande obstrução nos entornos, o que será uma dificuldade em Cachoeiro.
Em Linhares, o novo terminal de passageiros está em obras, quando estiver pronto a capacidade será para 67.160 passageiros por ano. A pista tem capacidade para receber aeronaves com até 150 passageiros. A operação de Linhares será tocada pela Azul, com um pouso e decolagem por dia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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