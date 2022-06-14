Aeroporto de Cachoeiro vai ser ampliado para receber voos comerciais

Até setembro sai o edital para a ampliação do Aeroporto de Cachoeiro
. O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte. Será construído um novo terminal e a pista, hoje com 1.200 metros, vai ser ampliada.
O investimento total deve ficar em R$ 80 milhões. A execução vai ser iniciada com recursos do Estado, mas também deve entrar aporte federal. O governador Renato Casagrande e o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, conversaram sobre o assunto na última sexta-feira (10), na inauguração da nova pista, com 1.860 metros, do Aeroporto Regional de Linhares
.Assim como Linhares, o de Cachoeiro será um aeroporto para voos regionais. A diferença é que Linhares foi mais simples por não ter nenhuma grande obstrução nos entornos, o que será uma dificuldade em Cachoeiro.
Em Linhares, o novo terminal de passageiros está em obras, quando estiver pronto a capacidade será para 67.160 passageiros por ano. A pista tem capacidade para receber aeronaves com até 150 passageiros. A operação de Linhares será tocada pela Azul, com um pouso e decolagem por dia.