Pela 1ª vez em sua história Banestes presta serviço fora do ES

Num mercado bancário cada vez mais competitivo, o Banestes
, para seguir com espaço para crescer, está marchando para fora do Espírito Santo
. O banco estadual venceu a licitação e está para assinar contrato com a prefeitura de Santo Antônio de Posse, município de 25 mil habitantes da rica região Norte de São Paulo, para oferecer o serviço Pix na Arrecadação - 69 municípios do ES já usam o sistema, Santo Antônio de Posse vai ser o primeiro de fora. Pela primeira vez em sua história o Banestes vai prestar serviço de maneira continuada fora do Estado e com um cliente sem qualquer relação com o Espírito Santo.
“Esse é o primeiro passo de um inédito movimento de atuação do Banestes fora do Espírito Santo. Somos, atualmente, o único banco que oferece o serviço de arrecadação via Pix, de forma on-line, com o diferencial da disponibilização do crédito em tempo real para a prefeitura. É um serviço diferenciado que atende às necessidades de prefeituras e outros órgãos municipais de todo o Brasil", destacou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
O Pix na Arrecadação começou a funcionar no segundo semestre de 2021 e é voltado para órgãos municipais, estaduais, federais e para concessionárias de serviços públicos. O contratante tem acesso às informações de pagamento de forma instantânea, com o crédito realizado em tempo real em sua conta corrente.