Pela 1ª vez em sua história Banestes presta serviço fora do ES

“Esse é o primeiro passo de um inédito movimento de atuação do Banestes fora do Espírito Santo. Somos, atualmente, o único banco que oferece o serviço de arrecadação via Pix, de forma on-line, com o diferencial da disponibilização do crédito em tempo real para a prefeitura. É um serviço diferenciado que atende às necessidades de prefeituras e outros órgãos municipais de todo o Brasil", destacou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.