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Novo mercado

Pela 1ª vez em sua história Banestes presta serviço fora do ES

Banco já teve agências em vários estados, mas objetivo sempre foi dar suporte aos clientes do Espírito Santo. Agora, pela primeira vez, movimento não está relacionado ao Estado

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 18:09

Públicado em 

13 jun 2022 às 18:09
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes - ES
Crédito: Carlos Alberto
Num mercado bancário cada vez mais competitivo, o Banestes, para seguir com espaço para crescer, está marchando para fora do Espírito Santo. O banco estadual venceu a licitação e está para assinar contrato com a prefeitura de Santo Antônio de Posse, município de 25 mil habitantes da rica região Norte de São Paulo, para oferecer o serviço Pix na Arrecadação - 69 municípios do ES já usam o sistema, Santo Antônio de Posse vai ser o primeiro de fora. Pela primeira vez em sua história o Banestes vai prestar serviço de maneira continuada fora do Estado e com um cliente sem qualquer relação com o Espírito Santo.
“Esse é o primeiro passo de um inédito movimento de atuação do Banestes fora do Espírito Santo. Somos, atualmente, o único banco que oferece o serviço de arrecadação via Pix, de forma on-line, com o diferencial da disponibilização do crédito em tempo real para a prefeitura. É um serviço diferenciado que atende às necessidades de prefeituras e outros órgãos municipais de todo o Brasil", destacou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
O banco está disputando outros contratos como este fora do Estado e em cidades de grande porte. Junto com a abertura do banco digital, cujo processo foi iniciado no mês de maio, o Banestes está num processo de nacionalização sem a necessidade de abrir agências. Está buscando surfar a onda das fintechs. A instituição já teve agências fora do Estado, ainda possui uma em São Paulo, mas o foco sempre foi dar suporte aos clientes capixabas, principalmente empresas com atuação fora do Espírito Santo.

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O Pix na Arrecadação começou a funcionar no segundo semestre de 2021 e é voltado para órgãos municipais, estaduais, federais e para concessionárias de serviços públicos. O contratante tem acesso às informações de pagamento de forma instantânea, com o crédito realizado em tempo real em sua conta corrente.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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