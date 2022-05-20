Presidente do Banestes diz que quer criar novas empresas, não vender

Segundo José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, o texto aprovado pelos deputados é bastante claro. "É uma lei que nos destrava, nos coloca em pé de igualdade com a concorrência, que é pesada. O Banestes quer crescer, comprar empresas, buscar parceiros, criar subsidiárias, se modernizar, mas a lei não permitia. Como vamos concorrer? Não há nada sobre vender, mas sobre comprar e criar. É o oposto".