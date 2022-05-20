Presidente do Banestes diz que quer criar novas empresas, não vender

Na última segunda-feira (16), a Assembleia Legislativa
aprovou um projeto de lei autorizando o Banestes
a constituir subsidiárias e a adquirir participação em sociedades. Logo, como quase sempre acontece quando se altera alguma regra do banco, começou a pipocar um festival de boataria na redes sociais.
Segundo José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, o texto aprovado pelos deputados é bastante claro. "É uma lei que nos destrava, nos coloca em pé de igualdade com a concorrência, que é pesada. O Banestes quer crescer, comprar empresas, buscar parceiros, criar subsidiárias, se modernizar, mas a lei não permitia. Como vamos concorrer? Não há nada sobre vender, mas sobre comprar e criar. É o oposto".
Casagrande lembra que todas as grandes empresas, hoje, estão dentro de hubs de inovação em busca de soluções para seus negócios. "O Banestes faz o mesmo, mas não podia se associar ou comprar uma startup, mesmo que fizesse total sentido para o nosso negócio. A lei nos desamarra".