Investidores do ES aportam R$ 20 milhões em rede de hospitais veterinários

Crédito: Carlos Alberto

Cinquenta investidores do Estado, pessoas física e jurídica, aportaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários, hoje localizados apenas em São Paulo e Porto Alegre, que pretende se expandir por todo o Brasil. O objetivo é ter 20 hospitais até o final do ano. Até 2026, serão 42. A receita, que fechou o ano passado em R$ 24,3 milhões, deve bater em R$ 282,4 milhões até o final de 2026.

A operação da WeVets é tocada pela gestora de private equity TreeCorp. Para que o negócio decolasse, foram captados R$ 100 milhões. Desse total, R$ 20 milhões vieram de investidores do Espírito Santo. Valor Investimentos e Nazca foram as responsáveis pela captação no Estado.