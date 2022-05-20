Investidores do ES aportam R$ 20 milhões em rede de hospitais veterinários

Cinquenta investidores do Estado, pessoas física e jurídica, aportaram R$ 20 milhões no grupo WeVets, rede de hospitais veterinários, hoje localizados apenas em São Paulo e Porto Alegre, que pretende se expandir por todo o Brasil. O objetivo é ter 20 hospitais até o final do ano. Até 2026, serão 42. A receita, que fechou o ano passado em R$ 24,3 milhões, deve bater em R$ 282,4 milhões até o final de 2026.
A operação da WeVets é tocada pela gestora de private equity TreeCorp. Para que o negócio decolasse, foram captados R$ 100 milhões. Desse total, R$ 20 milhões vieram de investidores do Espírito Santo. Valor Investimentos e Nazca foram as responsáveis pela captação no Estado.
Fundos de private equity investem em empresas não listadas na bolsa, normalmente de porte médio, ou seja, com grande potencial de crescimento. Quando entra, o fundo passa a atuar fortemente na gestão, ampliando o faturamento e as margens das empresas. O fundo lucra ao vender a parte que lhe pertence do negócio – depois de contribuir para sua valorização.