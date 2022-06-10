Empresários arrematam prédio e Linhares deve ganhar novo hotel

Os empresários Carlos Beltrão e Fábio Junger arremataram a torre com 160 apartamentos onde, até 2017, funcionou o Hotel Prima Citta, no bairro Movelar, ao lado do shopping Pátio Mix, em Linhares
. Todo o complexo, que além de shopping e hotel tem residenciais, foi construído pela Lorenge no início da década passada.
A intenção dos empresários é que o empreendimento, sob nova direção, volte a funcionar. "Linhares cresceu muito, não há quartos na cidade", explica Beltrão. Eles terão de reformar o local e ainda vão definir se a operação será tocada por eles ou por uma operadora de hotéis. "Compramos o local recentemente, ainda estamos definindo o que e como fazer. Ainda não há data para a abertura, mas a estrutura é boa e está pronta para um hotel de qualidade". O empreendimento deverá manter o padrão três estrelas e será focado no turismo de negócios.
A Lorenge, que chegou a ser uma das maiores incorporadoras do Espírito Santo, entrou em crise em meados da década passado e acabou não conseguindo quitar todas as dívidas com bancos. O Hotel Prima Citta foi tomado e, no mês passado, leiloado pelo Banestes.