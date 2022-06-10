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Turismo de negócios

Empresários arrematam prédio e Linhares deve ganhar novo hotel

Investidores compraram imóvel onde já funcionou o hotel Prima Citta, no bairro Movelar. Eles querem suprir carência de quartos na cidade

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 14:30

Públicado em 

10 jun 2022 às 14:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Drone
Vista aérea da cidade de Linhares, a maior do Norte do Estado Crédito: Felipe Reis
Os empresários Carlos Beltrão e Fábio Junger arremataram a torre com 160 apartamentos onde, até 2017, funcionou o Hotel Prima Citta, no bairro Movelar, ao lado do shopping Pátio Mix, em Linhares. Todo o complexo, que além de shopping e hotel tem residenciais, foi construído pela Lorenge no início da década passada.
A intenção dos empresários é que o empreendimento, sob nova direção, volte a funcionar. "Linhares cresceu muito, não há quartos na cidade", explica Beltrão. Eles terão de reformar o local e ainda vão definir se a operação será tocada por eles ou por uma operadora de hotéis. "Compramos o local recentemente, ainda estamos definindo o que e como fazer. Ainda não há data para a abertura, mas a estrutura é boa e está pronta para um hotel de qualidade". O empreendimento deverá manter o padrão três estrelas e será focado no turismo de negócios.
A Lorenge, que chegou a ser uma das maiores incorporadoras do Espírito Santo, entrou em crise em meados da década passado e acabou não conseguindo quitar todas as dívidas com bancos. O Hotel Prima Citta foi tomado e, no mês passado, leiloado pelo Banestes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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