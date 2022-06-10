Empresários arrematam prédio e Linhares deve ganhar novo hotel

A intenção dos empresários é que o empreendimento, sob nova direção, volte a funcionar. "Linhares cresceu muito, não há quartos na cidade", explica Beltrão. Eles terão de reformar o local e ainda vão definir se a operação será tocada por eles ou por uma operadora de hotéis. "Compramos o local recentemente, ainda estamos definindo o que e como fazer. Ainda não há data para a abertura, mas a estrutura é boa e está pronta para um hotel de qualidade". O empreendimento deverá manter o padrão três estrelas e será focado no turismo de negócios.