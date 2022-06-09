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Pós-pandemia?

PIB do Turismo avança quase 40% no Espírito Santo

É o sexto melhor desempenho do Brasil. Praticamente todas as atividades ligadas ao setor tiveram um incremento relevante de suas receitas

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 07:02

Públicado em 

09 jun 2022 às 07:02
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parque Estadual da Pedra Azul
Parque Estadual da Pedra Azul, um dos lugares mais procurados pelos turistas no ES Crédito: Bernardo Coutinho
O volume de atividades ligadas ao Turismo mo Estado apresentou um crescimento de 38,1% no primeiro trimestre de 2022. Trata-se do sexto melhor desempenho do Brasil e um efeito claro do retorno gradual das atividades após o pior momento (oremos!) da pandemia. O dado faz parte do Boletim da Economia do Turismo do Espírito Santo, que será lançado nesta quinta-feira (09) pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur).
No acumulado dos últimos 12 meses, as atividades ligadas ao setor apresentaram um incremento relevante de receita: 62,8%. Superior ao observado na média nacional, 58,5%, e também em relação ao Sudeste (58,9%). A expansão foi impulsionada por transporte aéreo, hotéis, restaurantes, locação de automóveis, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê.
O Turismo emprega cerca de 170 mil trabalhadores em todo o Estado, com rendimento médio de R$ 2,2 mil.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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