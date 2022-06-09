PIB do Turismo avança quase 40% no Espírito Santo

O volume de atividades ligadas ao Turismo mo Estado apresentou um crescimento de 38,1% no primeiro trimestre de 2022. Trata-se do sexto melhor desempenho do Brasil e um efeito claro do retorno gradual das atividades após o pior momento (oremos!) da pandemia. O dado faz parte do Boletim da Economia do Turismo do Espírito Santo
, que será lançado nesta quinta-feira (09) pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur).
No acumulado dos últimos 12 meses, as atividades ligadas ao setor apresentaram um incremento relevante de receita: 62,8%. Superior ao observado na média nacional, 58,5%, e também em relação ao Sudeste (58,9%). A expansão foi impulsionada por transporte aéreo, hotéis, restaurantes, locação de automóveis, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê.
O Turismo emprega cerca de 170 mil trabalhadores em todo o Estado, com rendimento médio de R$ 2,2 mil.