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Agronegócio

Cooabriel investe forte no varejo e vai abrir supermercados no ES

Maior cooperativa de café conilon do Brasil está diversificando sua área de atuação. O varejo, hoje focado no agro, vai receber mais atenção e investimentos

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

14 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cooperativa Cooabriel
Cooabriel tem mais de 6 mil cooperados e 27 unidades de negócio em Minas e Bahia Crédito: Cooabriel/Divulgação
No último ano, a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel), a maior de café conilon do Brasil e uma das maiores do mundo, passou por um choque de digitalização. Com o objetivo de alçar voos mais altos, foi feita uma parceria com a Microsoft para contratação de soluções de gestão, infraestrutura, suporte, comunicação, armazenagem de dados e segurança. A cooperativa é a primeira do Brasil nesse nível de digitalização e já é tratada pela Microsoft como um case de sucesso.
Um passo fundamental para o crescimento futuro. Muito forte no café - são mais de 6 mil cooperados e 27 unidades de negócio em Espírito Santo e Bahia -, a intenção é diversificar. A cooperativa já entrou no mercado de pimenta-do-reino (quase 4 mil cooperados já produzem a especiaria) e também no varejo agropecuário. A intenção é ampliar a atuação no varejo, deixando de ser exclusivamente agropecuário. Muito em breve a cooperativa vai abrir supermercados e atacarejos na sua área de atuação - norte do Estado e sul da Bahia.
No último sábado (11), foi realizada uma assembleia extraordinária onde foram tomadas decisões relevantes. A Cafeicruz (Cooperativa de Cafeicultores de Aracruz) foi incorporada pela cooperativa de São Gabriel da Palha, num processo assessorado e incentivado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) no Espírito Santo. Também foram aprovadas novas áreas de atuação por parte da cooperativa: supermercados, atacarejos e agroindustrial.  
No ano passado, o faturamento da Cooabriel ficou em R$ 1,3 bilhão. O varejo - são 15 lojas agropecuárias em Espírito Santo e Bahia -, respondeu por 32% das receitas. Os executivos acreditam que o incremento dessa unidade de negócio fará a diferença nos resultados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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