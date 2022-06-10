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Expansão

Indústria de transformação do ES está 26% maior do que antes da pandemia

Índice de Atividade Econômica da Findes mostra crescimento de 6,1% no primeiro trimestre do ano. Alimentos e metalurgia puxaram o avanço

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 09:00

Públicado em 

10 jun 2022 às 09:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aço - laminas de aço - arcellor - bobinas de aço
Crédito: Carlos Alberto Silva
A indústria de transformação do Espírito Santo avançou 6,1% no primeiro trimestre de 2022 e recuperou-se da queda de 1,1% nos últimos três meses do ano passado. A fabricação de produtos alimentícios (20,6%), papel e celulose (2%) e metalurgia (13,1%) puxaram o crescimento. No Brasil, o tombo da indústria de transformação ficou em 4,7%. Os dados estão no Índice de Atividade Econômica da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que será divulgado nesta sexta-feira (10). Nos últimos 12 meses, o avanço é de 13,9%.
No Estado, o setor de alimentos foi impulsionado pela maior produção de bombons e chocolates, pelas massas alimentícias frescas, pelas carnes bovinas e pelos refrescos e sucos de frutas. Já a metalurgia teve o crescimento favorecido pela maior produção de bobinas a quente de aço, lingotes e blocos de aço e ferro-gusa. E papel e celulose, impulsionado pelas pastas químicas de madeira.
Com o desempenho do primeiro trimestre, a indústria de transformação do Espírito Santo está 26,1% acima do nível pré-pandemia (4º trimestre de 2019). Vale ressaltar que desde o terceiro trimestre de 2020 a indústria de transformação capixaba já supera este nível. Para o Brasil, essa atividade industrial ficou 1,2% abaixo do patamar pré-pandemia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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