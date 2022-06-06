Aeroporto e Prefeitura de Vitória entram em acordo

Prefeitura de Vitória e Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória
, entraram em acordo sobre um problema que se arrastava desde 2018, quando o novo terminal, ainda sob administração da Infraero, foi inaugurado: a nova infraestrutura entrou em funcionamento, mas nem todas as compensações ambientais relativas à obra foram feitas.
O protocolo de intenções assinado pelas duas partes prevê o reflorestamento de 15 hectares de área com mudas nativas, o equivalente a 20 campos de futebol. O plantio será feito no interior do sítio aeroportuário e nas áreas de restinga da Curva da Jurema, praia do Iate Clube e Guarderia. A expectativa da concessionária é executar a recuperação ambiental ainda este ano, o que depende do avanço do processo dentro dos órgãos ambientais.
Além da recuperação ambiental, a Zurich irá repassar um recurso financeiro ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. O valor equivale a 16,35 hectares de reflorestamento.