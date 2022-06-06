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Meio ambiente

Aeroporto e Prefeitura de Vitória entram em acordo

Desde inauguração da estrutura nova, em 2018, compensações ambientais relativas à obra estavam pendentes

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 16:51

Públicado em 

06 jun 2022 às 16:51
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Praia da Guarderia
Zurich Airport Brasil vai ajudar na recomposição de espécies nativas na praia da Guarderia  Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória e Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, entraram em acordo sobre um problema que se arrastava desde 2018, quando o novo terminal, ainda sob administração da Infraero, foi inaugurado: a nova infraestrutura entrou em funcionamento, mas nem todas as compensações ambientais relativas à obra foram feitas.
O protocolo de intenções assinado pelas duas partes prevê o reflorestamento de 15 hectares de área com mudas nativas, o equivalente a 20 campos de futebol. O plantio será feito no interior do sítio aeroportuário e nas áreas de restinga da Curva da Jurema, praia do Iate Clube e Guarderia. A expectativa da concessionária é executar a recuperação ambiental ainda este ano, o que depende do avanço do processo dentro dos órgãos ambientais.
Além da recuperação ambiental, a Zurich irá repassar um recurso financeiro ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. O valor equivale a 16,35 hectares de reflorestamento.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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