Aeroporto e Prefeitura de Vitória entram em acordo

O protocolo de intenções assinado pelas duas partes prevê o reflorestamento de 15 hectares de área com mudas nativas, o equivalente a 20 campos de futebol. O plantio será feito no interior do sítio aeroportuário e nas áreas de restinga da Curva da Jurema, praia do Iate Clube e Guarderia. A expectativa da concessionária é executar a recuperação ambiental ainda este ano, o que depende do avanço do processo dentro dos órgãos ambientais.