Aeroporto de Linhares deve receber voos comerciais até janeiro de 2023

Aeroporto de Linhares: imagens mostram área em obra. Inauguração da nova pista contou com participação do governador Renato Casagrande e do ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio Crédito: Geraldo Campos Jr

O Aeroporto Regional de Linhares tem previsão de receber voos comerciais a partir de janeiro de 2023. O prazo foi dado pelos governos federal e do Estado, que entregaram nesta sexta-feira (10) a nova pista de pousos e decolagens do aeroporto, com 1.860 metros.

Com a nova pista pronta, faltando apenas a instalação de alguns equipamentos de auxílio à operação de voos, a expectativa agora é pela conclusão das obras do terminal de passageiros, que está sendo ampliado para conseguir receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia.

A previsão é que as obras do terminal, que são tocadas pelo governo do Estado, sejam concluídas até dezembro. O antigo terminal foi demolido e o novo já está em construção. O investimento é de R$ 2,7 milhões.

No evento de inauguração da pista, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, explicou que a obra era uma prioridade no Estado para aumentar a oferta de voos regionais no país. Segundo ele, há expectativa de voos da Azul Linhas Aéreas para Linhares a partir da conclusão do terminal.

Em março, a companhia aérea confirmou para A Gazeta que mantém o interesse de operar em Linhares e que continua com tratativas com o Estado para viabilizar a operação.

Inauguração da nova pista contou com participação do governador Renato Casagrande e do ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio, entre outros políticos Crédito: Geraldo Campos Jr

Segundo o governador Renato Casagrande, com a finalização das obras o Aeroporto de Linhares poderá receber aviões do mesmo porte que já recebe hoje o Aeroporto de Vitória.

O ministro sinalizou ainda a possibilidade de uma nova parceria com o governo capixaba, dessa vez para construção de um novo aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim.

A NOVA PISTA

Agora com 1.860 metros. a pista de pousos e decolagens do aeroporto regional tinha 1.350 metros. Com a ampliação, a estrutura passa a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.

A homologação do aeroporto, que se refere à parte técnica, que atesta a capacidade operacional da pista, em conformidade com os regulamentos da Anac, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21 de fevereiro.

As obras na pista tiveram início em 2018. O investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo que R$ 45 milhões - 70% do valor - vieram do governo do Estado e outros R$ 18 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), do governo federal.

As intervenções contemplaram construção e sinalização luminosa das novas pistas de pouso/decolagem e de taxiamento de aeronaves; melhoramento da pista de táxi já existente e sinalização horizontal.

PROJETO DE TERMINAL MAIS AMPLO NÃO SAIU DO PAPEL

A ideia inicial para Linhares era construção de um terminal de passageiros de médio porte, com tamanho similar ao do antigo Aeroporto de Vitória. A capacidade seria de 7 mil passageiros/dia, num investimento que seria feito em convênio entre os governos federal e estadual.

No entanto, segundo o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, a ampliação da estrutura antiga, de pequeno porte, seria mais rápida para que o aeroporto pudesse receber operações comerciais. Dessa forma, o Estado priorizou esse investimento e decidiu postergar o projeto para o terminal mais amplo, como mostrou A Gazeta.