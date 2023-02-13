O Aeroporto Regional de Linhares, cujas obras estão perto da finalização, poderá ter a administração concedida, futuramente, à iniciativa privada. A possibilidade é estudada pelo governo Lula, de acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.
“Pode (entrar nas novas rodadas de concessão). O presidente Lula me pediu que fossem feitos novos 100 aeroportos, ou remodelar os que já existem. Desses aeroportos, vamos tentar colocar que Linhares esteja nesse formato”, explicou durante visita ao Espírito Santo nesta segunda-feira (13).
Ele participou da assinatura do memorando de entendimento entre VLI e Porto de Vitória, para expansão do terminal portuário. Antes disso ele passou pelo Aeroporto de Vitória, que, segundo o ministro, é um bom exemplo de casos em que as concessões foram benéficas ao público.
Apesar de a concessão do Aeroporto de Linhares ser uma possibilidade, o ministro destacou que também existe uma chance de o terminal ser administrado pela Infraero, empresa pública federal.
Aeroporto de Linhares pode entrar em plano de concessão, diz ministro no ES
Segundo o governador Renato Casagrande, o Aeroporto de Linhares “está praticamente pronto”. Como A Gazeta mostrou, a previsão de conclusão é para março.
“A pista está pronta já. Dois terços (de investimento) do Estado, um terço do governo federal. Estamos concluindo o terminal de passageiros, instalamos ontem o Papi (sistema visual que ajuda na navegação aérea) e, daqui alguns dias, se alguma empresa quiser ofertar voos comerciais, poderá ofertar também por Linhares.”