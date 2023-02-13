Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES Crédito: Hélio Filho/Secom

O Aeroporto Regional de Linhares, cujas obras estão perto da finalização, poderá ter a administração concedida, futuramente, à iniciativa privada. A possibilidade é estudada pelo governo Lula, de acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

“Pode (entrar nas novas rodadas de concessão). O presidente Lula me pediu que fossem feitos novos 100 aeroportos, ou remodelar os que já existem. Desses aeroportos, vamos tentar colocar que Linhares esteja nesse formato”, explicou durante visita ao Espírito Santo nesta segunda-feira (13).

Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES Crédito: Hélio Filho/Secom

Apesar de a concessão do Aeroporto de Linhares ser uma possibilidade, o ministro destacou que também existe uma chance de o terminal ser administrado pela Infraero, empresa pública federal.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Linhares pode entrar em plano de concessão, diz ministro no ES

A Gazeta mostrou, a Segundo o governador Renato Casagrande, o Aeroporto de Linhares “está praticamente pronto”. Comomostrou, a previsão de conclusão é para março