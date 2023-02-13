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Obras na fase final

Aeroporto de Linhares pode entrar em plano de concessão, diz ministro no ES

Ministro de Portos e Aeroportos disse em Vitória que essa é uma possibilidade, mas não descartou administração pública no aeroporto, que, segundo Casagrande, “está praticamente pronto”
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 fev 2023 às 16:18

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 16:18

Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES
Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES Crédito: Hélio Filho/Secom
O Aeroporto Regional de Linhares, cujas obras estão perto da finalização, poderá ter a administração concedida, futuramente, à iniciativa privada. A possibilidade é estudada pelo governo Lula, de acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.
“Pode (entrar nas novas rodadas de concessão). O presidente Lula me pediu que fossem feitos novos 100 aeroportos, ou remodelar os que já existem. Desses aeroportos, vamos tentar colocar que Linhares esteja nesse formato”, explicou durante visita ao Espírito Santo nesta segunda-feira (13).
Ele participou da assinatura do memorando de entendimento entre VLI e Porto de Vitória, para expansão do terminal portuário. Antes disso ele passou pelo Aeroporto de Vitória, que, segundo o ministro, é um bom exemplo de casos em que as concessões foram benéficas ao público.
Vista aérea do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES
Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES Crédito: Hélio Filho/Secom
Apesar de a concessão do Aeroporto de Linhares ser uma possibilidade, o ministro destacou que também existe uma chance de o terminal ser administrado pela Infraero, empresa pública federal.
Aeroporto de Linhares pode entrar em plano de concessão, diz ministro no ES
Segundo o governador Renato Casagrande, o Aeroporto de Linhares “está praticamente pronto”. Como A Gazeta mostrou, a previsão de conclusão é para março.
“A pista está pronta já. Dois terços (de investimento) do Estado, um terço do governo federal. Estamos concluindo o terminal de passageiros, instalamos ontem o Papi (sistema visual que ajuda na navegação aérea) e, daqui alguns dias, se alguma empresa quiser ofertar voos comerciais, poderá ofertar também por Linhares.”

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