Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Codesa e VLI firmam parceria para expansão do Porto de Vitória

Memorando de entendimento será assinado nesta segunda-feira (13) entre as empresas em um evento no Palácio Anchieta que terá participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2023 às 17:16

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 17:16

Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Porto de Vitória: Terminal Portuário de Vila Velha, que é operado pela Log In Crédito: Fernando Madeira
A VLI e a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) acertaram uma parceria para obras de expansão do Porto de Vitória, que possibilitarão o aumento do volume de cargas escoado pelo local. O plano é realizar estudos em conjunto e investimentos para ampliar a capacidade da ferrovia, porto e terminais.
Um memorando de entendimento será assinado nesta segunda-feira (13) entre as empresas em um evento no Palácio Anchieta que terá participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e do governador Renato Casagrande. 
Essa é uma das primeiras parcerias firmadas pela nova Codesa, empresa que foi privatizada em 2022. O detalhamento dos investimentos será divulgado na segunda-feira.

Veja Também

Porto de Vitória anuncia primeiro contrato após a privatização

De acordo com a VLI, os estudos que serão realizados vão analisar quais capacidades necessárias para acomodar a ampliação de carga em estudo, incluindo adequações e capacitações de ramais ferroviários que acessam o Porto de Vitória.
O projeto também vai contemplar melhorias nos ramais internos do terminal, capacidade de píeres – envolvendo berços, calado e equipamentos, entre outros aspectos – e sistemas de carregamento, descarregamento e armazenagem estática das cargas a serem movimentadas.
A VLI é uma companhia de soluções logísticas que integra portos, ferrovias e terminais. Atualmente, a empresa movimenta cerca de 25 milhões de toneladas anuais nos portos e ferrovias do Espírito Santo, por meio da concessão que detém da Ferrovia Centro-Atlântica, em Minas Gerais, e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde opera por direito de passagem, para acesso aos portos do Espírito Santo.
A operação portuária é concentrada nos terminais de Praia Mole, de Granéis Líquidos e de Produtos Diversos, instalados no Complexo Portuário de Tubarão.

Veja Também

Gigante do comércio exterior quer receita crescendo mais de R$ 1 bi no ES

Vitória recebe primeiro navio de cruzeiro após três anos

Prefeitura de Vitória quer cultura e entretenimento nos galpões da Codesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Codesa Porto de Vitória Negócios ferrovia Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados