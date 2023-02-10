Codesa e VLI firmam parceria para expansão do Porto de Vitória

Porto de Vitória: Terminal Portuário de Vila Velha, que é operado pela Log In Crédito: Fernando Madeira

A VLI e a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) acertaram uma parceria para obras de expansão do Porto de Vitória, que possibilitarão o aumento do volume de cargas escoado pelo local. O plano é realizar estudos em conjunto e investimentos para ampliar a capacidade da ferrovia, porto e terminais.

Um memorando de entendimento será assinado nesta segunda-feira (13) entre as empresas em um evento no Palácio Anchieta que terá participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e do governador Renato Casagrande.

Essa é uma das primeiras parcerias firmadas pela nova Codesa, empresa que foi privatizada em 2022. O detalhamento dos investimentos será divulgado na segunda-feira.

De acordo com a VLI, os estudos que serão realizados vão analisar quais capacidades necessárias para acomodar a ampliação de carga em estudo, incluindo adequações e capacitações de ramais ferroviários que acessam o Porto de Vitória.

O projeto também vai contemplar melhorias nos ramais internos do terminal, capacidade de píeres – envolvendo berços, calado e equipamentos, entre outros aspectos – e sistemas de carregamento, descarregamento e armazenagem estática das cargas a serem movimentadas.

A VLI é uma companhia de soluções logísticas que integra portos, ferrovias e terminais. Atualmente, a empresa movimenta cerca de 25 milhões de toneladas anuais nos portos e ferrovias do Espírito Santo, por meio da concessão que detém da Ferrovia Centro-Atlântica, em Minas Gerais, e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde opera por direito de passagem, para acesso aos portos do Espírito Santo.