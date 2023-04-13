Infraero faz proposta para administrar o Aeroporto de Linhares

"Vimos como positiva a proposta. O Aeroporto de Linhares ainda não é viável economicamente, não atrai a atenção da iniciativa privada, até porque está fechado há anos. A Infraero, que possui um bom corpo técnico, fez a proposta para assumir e colocar o complexo para andar. O Estado e o município não são especialistas em aeroporto, portanto, a chegada de uma empresa especializada é uma boa alternativa para que o terminal vingue e entregue o que tem potencial para entregar", disse o governador Renato Casagrande.