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Infraero faz proposta para administrar o Aeroporto de Linhares

Objetivo da estatal é viabilizar economicamente o complexo, atraindo voos comerciais, de carga e ocupando os espaços disponíveis

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

13 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES
Obra do novo terminal do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES Crédito: Hélio Filho/Secom
A Infraero, estatal federal especializada na administração de aeroportos, apresentou uma proposta ao governo do Estado e à prefeitura de Linhares para gerir o Aeroporto de Linhares, que será reinaugurado na sexta-feira (14). O objetivo é viabilizar economicamente o complexo, atraindo voos comerciais, de carga e ocupando os espaços disponíveis no sítio aeroportuário - de lojas dentro do terminal a armazéns. A prefeitura, responsável pelo aeroporto, pagaria R$ 6 milhões por ano à Infraero.
"Vimos como positiva a proposta. O Aeroporto de Linhares ainda não é viável economicamente, não atrai a atenção da iniciativa privada, até porque está fechado há anos. A Infraero, que possui um bom corpo técnico, fez a proposta para assumir e colocar o complexo para andar. O Estado e o município não são especialistas em aeroporto, portanto, a chegada de uma empresa especializada é uma boa alternativa para que o terminal vingue e entregue o que tem potencial para entregar", disse o governador Renato Casagrande.
Os técnicos da Infraero já estiveram no terminal e gostaram do que viram. "Em breve vamos começar as obras do Aeroporto de Cachoeiro. Se as coisas caminharem bem em Linhares, a Infraero também pode ser uma alternativa para lá", disse o governador.
Fora de praticamente todos os grandes aeroportos do país desde a onda de concessões iniciada no começo da década passada, a Infraero busca novos rumos. Ao que parece, a administração de terminais regionais é uma das apostas.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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