Infraero faz proposta para administrar o Aeroporto de Linhares

A Infraero, estatal federal especializada na administração de aeroportos, apresentou uma proposta ao governo do Estado e à prefeitura de Linhares para gerir o Aeroporto de Linhares, que será reinaugurado na sexta-feira (14).
O objetivo é viabilizar economicamente o complexo, atraindo voos comerciais, de carga e ocupando os espaços disponíveis no sítio aeroportuário - de lojas dentro do terminal a armazéns. A prefeitura, responsável pelo aeroporto, pagaria R$ 6 milhões por ano à Infraero.
"Vimos como positiva a proposta. O Aeroporto de Linhares ainda não é viável economicamente, não atrai a atenção da iniciativa privada, até porque está fechado há anos. A Infraero, que possui um bom corpo técnico, fez a proposta para assumir e colocar o complexo para andar. O Estado e o município não são especialistas em aeroporto, portanto, a chegada de uma empresa especializada é uma boa alternativa para que o terminal vingue e entregue o que tem potencial para entregar", disse o governador Renato Casagrande.
Os técnicos da Infraero já estiveram no terminal e gostaram do que viram. "Em breve vamos começar as obras do Aeroporto de Cachoeiro. Se as coisas caminharem bem em Linhares, a Infraero também pode ser uma alternativa para lá", disse o governador.
Fora de praticamente todos os grandes aeroportos do país desde a onda de concessões iniciada no começo da década passada, a Infraero busca novos rumos. Ao que parece, a administração de terminais regionais é uma das apostas.