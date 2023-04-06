O Aeroporto de Vitória deve ter um abril movimentado com os três feriadões previstos para o mês. A Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal, projeta uma alta demanda em função da Páscoa, Festa da Penha e Tiradentes.
Para dar conta da alta demanda, estão programados 22 voos extras entre 14 e 23 abril. Os principais destinos das operações adicionais são Brasília (DF) e Porto Seguro (BA).
Desde quarta-feira (5) até o domingo de Páscoa (9), devem pousar ou decolar de Vitória 365 voos. Segundo a Zurich, isso representa um crescimento de 35% em relação à Semana Santa de 2022.
Aeroporto de Vitória terá voos extras nos feriadões de abril
Para a Festa da Penha estão projetadas ainda mais operações. Serão 382 voos, considerando o período entre os dias 14 e 18 de abril, o que representa 41% de crescimento em relação à festividade católica do ano passado.
Já para o feriado de Tiradentes, estão programados 275 voos entre 20 e 23 abril, um crescimento de 42% em relação a 2022.
Além de Brasília e Porto Seguro, outros destinos tradicionais do Eurico Aguiar de Salles também estão entre os mais procurados, como Confins (MG), Congonhas, Viracopos e Guarulhos (SP), além do Santos Dumont (RJ).