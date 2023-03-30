Banco do Nordeste cria superintendência no Espírito Santo

Agência do Banco do Nordeste Crédito: Banco do Nordeste/Divulgação

Banco do Nordeste terá uma superintendência estadual no Espírito Santo. A criação da estrutura foi informada ao mercado nesta quinta-feira (30), quando foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal. A sede estadual do banco será implantada ainda em abril.

Atualmente, o Banco do Nordeste conta com cinco unidades no Espírito Santo: Linhares, Colatina, São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros. Uma sexta, em Aracruz, também está nos planos do banco. Hoje, todas são gerenciadas pela superintendência localizada em Montes Claros (MG).

Segundo a companhia, com a criação, "as unidades localizadas, no Estado do Espírito Santo, que se encontram atualmente gerenciadas pela Superintendência Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo, serão doravante administradas pela nova estrutura".

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A criação da superintendência era uma demanda do Estado, como sinalizou o governador Renato Casagrande , que classificou a notícia como ótima para o desenvolvimento capixaba.

O presidente do @BancodoNordeste @PauloCamara40 acabou de me informar que a instituição aprovou a criação de uma superintendência exclusiva para o Espírito Santo, atendendo ao nosso pedido e da bancada federal do ES. Ótima notícia para o desenvolvimento capixaba! — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 30, 2023