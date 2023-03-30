O Banco do Nordeste terá uma superintendência estadual no Espírito Santo. A criação da estrutura foi informada ao mercado nesta quinta-feira (30), quando foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal. A sede estadual do banco será implantada ainda em abril.
Atualmente, o Banco do Nordeste conta com cinco unidades no Espírito Santo: Linhares, Colatina, São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros. Uma sexta, em Aracruz, também está nos planos do banco. Hoje, todas são gerenciadas pela superintendência localizada em Montes Claros (MG).
Segundo a companhia, com a criação, "as unidades localizadas, no Estado do Espírito Santo, que se encontram atualmente gerenciadas pela Superintendência Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo, serão doravante administradas pela nova estrutura".
Em fevereiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já havia dito que o Espírito Santo deveria ganhar uma superintendência do banco. Na ocasião, ele afirmou que a sede estadual seria instalada em Vitória.
Banco do Nordeste cria superintendência no Espírito Santo
A criação da superintendência era uma demanda do Estado, como sinalizou o governador Renato Casagrande, que classificou a notícia como ótima para o desenvolvimento capixaba.
O Banco do Nordeste só atua na área da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), que abrange todo os Estados do Nordeste e municípios localizados no Norte de Minas Gerais e no Norte do Espírito Santo.
Empreendimentos localizados nesses municípios contam com incentivos fiscais pela Sudene e conseguem operações de crédito pelo Banco do Nordeste com taxas de juros menores.