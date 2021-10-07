Aracruz, Itarana e Itaguaçu agora pertencem à região da Sudene no ES

Vista aérea de Portocel e de outros terminais portuários em Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Portocel/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro promulgou, nesta quarta-feira (6), a inclusão dessas cidades, além de 81 municípios mineiros, na região que oferece benefícios fiscais e linhas de crédito mais vantajosas aos negócios que se instalarem nas localidades atendidas.

O Congresso derrubou o veto do presidencial na semana passada, por isso a nova lei teve que ser promulgada e não sancionada para cumprir a determinação do Legislativo. Para vetar, o governo federal afirmou, em comunicação oficial ao Senado, que o projeto apresentava vícios de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.

O QUE É A SUDENE?

Por isso, a inclusão de uma cidade dentro da área da Superintendência favorece a atração de empresas e investimentos, promovendo também a geração de empregos de mais qualidade e que pagam melhores salários nessas regiões, que são menos desenvolvidas.

Hoje, 28 municípios capixabas já estão inclusos nesta área. A expansão da abrangência do programa era um antigo pleito de setores produtivos capixabas para estimular a dinamização da economia da Região Norte do Estado.

ARACRUZ TERÁ POTENCIAL PARA DESPONTAR COMO NOVO POLO LOGÍSTICO

A cidade já contra com investimentos robustos previstos para os próximos anos, como a modernização da planta de celulose da Suzano, a ampliação de Portocel e as obras do Porto da Imetame. Outro diferencial de Aracruz será a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a concessão do Porto de Vitória, já que a empresa que levar o leilão terá direito de explorar o Terminal de Barra do Riacho, espaço visto como promissor no setor logístico.

Mesmo antes de sua inclusão na área da Sudene, Aracruz, por exemplo, já contava com a perspectiva de receber a maior parte dos R$ 9,3 bilhões em investimentos previstos para a microrregião do Rio Doce capixaba até 2023, segundo estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Lar de grandes empresas, como o Estaleiro Jurong, entre outros negócios, o município pode receber projetos com cifra ainda maior casos os benefícios fiscais se concretizem.

O mesmo pode ocorrer com a microrregião Central Serrana, onde estão inseridos os municípios de Itaguaçu e Itarana.