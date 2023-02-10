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Negociação

Banco do Nordeste terá superintendência em Vitória, diz Arthur Lira em visita ao ES

O presidente da Câmara dos Deputados, que esteve na Vitória Stone Fair, disse que a expectativa é de que a instalação aconteça em até 30 dias
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 fev 2023 às 12:25

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 12:25

Arthur Lira em evento
Arthur Lira na Vitória Stone Fair Crédito: Fernando Madeira
A Capital capixaba deve ganhar uma superintendência do Banco do Nordeste. A informação é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que está de passagem pelo Espírito Santo.
“Fizemos ontem (9), uma ligação para o presidente do Banco do Nordeste. Ele ratificou que em 20 ou 30 dias vai instalar superintendência em Vitória para atender parte dos municípios do Estado que podem pegar crédito com o Banco do Nordeste”, declarou, na manhã desta sexta-feira (10), durante visita à Vitória Stone Fair, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Lira chegou ao Estado na noite de quinta (9), quando participou de um jantar no Palácio Anchieta com o governador Renato Casagrande (PSB) e membros da bancada capixaba. A ligação teria acontecido nesta ocasião, conforme explicou o chefe do Executivo.
Agência do Banco do Nordeste
Agência do Banco do Nordeste Crédito: Banco do Nordeste/Divulgação
“Ligou na hora, a pedido da bancada. Recebi superintendência do banco, a bancada assinou o documento e teremos a superintendência do Banco do Nordeste aqui no Espírito Santo. Hoje, a sede fica em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Vai beneficiar nosso setor produtivo. Temos empresas muito fortes que se instalam no Norte do Estado. Vai gerar crédito para empresas”, frisou Casagrande.
O Banco do Nordeste já atua em mais de 30 municípios do Espírito Santo, na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), na Região Norte do Estado. Há agências em Colatina, Linhares, Nova Venécia, Pinheiros e São Mateus, e a expectativa é de que outra seja instalada em Aracruz.
Arthur Lira na Vitória Stone Fair se reúne com o o governador do ES, Renato Casagrande, e outros políticos do ES como o deputado federal Evair de Melo
Arthur Lira na Vitória Stone Fair se reúne com o o governador do ES, Renato Casagrande, e outros políticos do ES como o deputado federal Evair de Melo Crédito: Fernando Madeira

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