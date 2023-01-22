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Economia

Efeitos da Sudene: crédito do Banco do Nordeste explode em Aracruz

O município passou a fazer parte da Sudene e, portanto, a poder acessar uma série de incentivos fiscais e créditos subsidiados em outubro de 2021.

Públicado em 

22 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Instalações do Portocel
Instalações do Portocel, em Aracruz, Norte do ES Crédito: Portocel/ Divulgação
O ano de 2022 foi o primeiro da cidade de Aracruz dentro da área da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Um bom termômetro de como isso tem potencial para empurrar ainda mais a economia local é o desempenho da carteira de crédito do Banco do Nordeste, instituição financeira que só atua na área da Sudene, na região. Os dados do ano passado são alvissareiros: o Banco do Nordeste, em seu primeiro ano de Aracruz, concedeu R$ 167 milhões em créditos. Indústria e as atividades de infraestrutura logística puxaram a fila.
"Para 2023  as perspectivas são muito boas. Creio que conseguiremos fechar R$ 500 milhões em novos contratos. Novamente a indústria e a logística vão puxar os números. Trata-se de um município dinâmico e que está crescendo muito forte. O Banco do Nordeste, que é uma instituição de fomento, possui linhas bastante atrativas. Estamos para fechar mais um importante contrato na área de infraestrutura e seguimos no trabalho de apresentar o banco aos empresários e empreendedores da região", assinalou Constantino Martins, gerente da agência de Linhares.
Ciente do potencial de Aracruz, a Superintendência do Banco do Nordeste para Minas e Espírito Santo já solicitou ao comando do banco a construção de uma agência na cidade. Hoje, todo o contato é feito por Linhares. O município, que tem uma das economias mais dinâmicas do Espírito Santo, passou a fazer parte da Sudene e, portanto, a poder acessar uma série de incentivos fiscais e créditos subsidiados em outubro de 2021.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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