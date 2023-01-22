Efeitos da Sudene: crédito do Banco do Nordeste explode em Aracruz

"Para 2023 as perspectivas são muito boas. Creio que conseguiremos fechar R$ 500 milhões em novos contratos. Novamente a indústria e a logística vão puxar os números. Trata-se de um município dinâmico e que está crescendo muito forte. O Banco do Nordeste, que é uma instituição de fomento, possui linhas bastante atrativas. Estamos para fechar mais um importante contrato na área de infraestrutura e seguimos no trabalho de apresentar o banco aos empresários e empreendedores da região", assinalou Constantino Martins, gerente da agência de Linhares.