Petróleo e gás: Shell faz investimento milionário no Sul do ES

Altos executivos da Shell estarão nesta terça-feira (17) em Vitória para se encontrar com o governador Renato Casagrande. O objetivo do presidente da companhia no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, é colocar o mandatário a par dos planos da multinacional britânica no Espírito Santo.
Casagrande ouvirá que os investimentos no Estado continuarão e que o objetivo central é prolongar o quanto possível a produção do campo BC 10, ativo que a companhia possui no Parque das Conchas, litoral sul do Estado.
Em outubro do ano passado a Shell Brasil fechou um contrato com a Maersk e contratou a sonda Maersk Developer para trabalhos de perfuração de novos poços para exploração e aumento no fator de recuperação (procedimento que indica proporção de petróleo extraído de um reservatório em relação ao volume total nele existente) do Parque das Conchas. Um investimento de US$ 37 milhões (R$ 189 milhões a valores de hoje). A operação deve começar em março e durar três meses.
Costa também dirá ao governador que a empresa vai investir quase R$ 10 milhões em iniciativas sociais no Estado, em cinco projetos que envolvem inclusão de pessoas com deficiência no esporte, democratização cultural e música erudita. Os investimentos serão feitos por meio das Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte.