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Produção

Petróleo e gás: Shell faz investimento milionário no Sul do ES

Altos executivos da Shell estarão nesta terça-feira (17) em Vitória para se encontrar com o governador Renato Casagrande. Maior aporte é no Parque das Conchas

Públicado em 

17 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba
FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba Crédito: Roberto Rosa/Shell Divulgação
Altos executivos da Shell estarão nesta terça-feira (17) em Vitória para se encontrar com o governador Renato Casagrande. O objetivo do presidente da companhia no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, é colocar o mandatário a par dos planos da multinacional britânica no Espírito Santo. Casagrande ouvirá que os investimentos no Estado continuarão e que o objetivo central é prolongar o quanto possível a produção do campo BC 10, ativo que a companhia possui no Parque das Conchas, litoral sul do Estado.
Em outubro do ano passado a Shell Brasil fechou um contrato com a Maersk e contratou a sonda Maersk Developer para trabalhos de perfuração de novos poços para exploração e aumento no fator de recuperação (procedimento que indica proporção de petróleo extraído de um reservatório em relação ao volume total nele existente) do Parque das Conchas. Um investimento de US$ 37 milhões (R$ 189 milhões a valores de hoje). A operação deve começar em março e durar três meses.
Costa também dirá ao governador que a empresa vai investir quase R$ 10 milhões em iniciativas sociais no Estado, em cinco projetos que envolvem inclusão de pessoas com deficiência no esporte, democratização cultural e música erudita. Os investimentos serão feitos por meio das Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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