Petróleo e gás: Shell faz investimento milionário no Sul do ES

Em outubro do ano passado a Shell Brasil fechou um contrato com a Maersk e contratou a sonda Maersk Developer para trabalhos de perfuração de novos poços para exploração e aumento no fator de recuperação (procedimento que indica proporção de petróleo extraído de um reservatório em relação ao volume total nele existente) do Parque das Conchas. Um investimento de US$ 37 milhões (R$ 189 milhões a valores de hoje). A operação deve começar em março e durar três meses.