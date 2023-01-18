DER e Iopes: Casagrande deve mexer na maior autarquia do ES

Posse do governador Renato Casagrande na Ales Crédito: Fernando Madeira

A estrutura central de governo para a largada do terceiro mandato de Renato Casagrande está praticamente pronta. Praticamente porque ainda falta uma decisão importante a ser tomada pelo mandatário: a volta do Iopes (Instituto de Obras Públicas do Estado) e a consequente redução de tamanho do DER - hoje, Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e que voltaria a ser Departamento de Estradas de Rodagem.

Criado em 2007, o Iopes era responsável pela construção, manutenção, ampliação e melhorias de todos os prédios e estruturas pertencentes ao patrimônio do Estado. Só ficavam de fora da responsabilidade do órgão as rodovias estaduais, que eram da conta do DER. Em outubro de 2019, primeiro ano do segundo mandato de Casagrande, foi enviado um projeto de lei, que acabou aprovado pela Assembleia Legislativa, fundindo Iopes com DER e criando o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado. A ideia era economizar recursos, aumentar a sinergia e dar celeridade às intervenções. Os recursos até foram economizados, mas a autarquia ficou muito grande, e o governador quer mais velocidade.

Um pouquinho de história: o movimento que está sendo estudado agora pelo governador é igual ao que aconteceu na primeira década deste século. Em 2002, ainda no governo de José Ignácio Ferreira, foi criado o Dertes, Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo. A autarquia nasceu da fusão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) com o antigo DEO (Departamento de Edificações e Obras). Em 2007, já no segundo mandato de Paulo Hartung, o Dertes foi dividido em duas autarquias: DER (Departamento de Estradas e Rodagem do Estado) e Iopes.