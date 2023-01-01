26 secretários: quem é quem no time de Casagrande no novo governo

Apenas 6 integrantes da equipe de Renato Casagrande (PSB) não estavam na gestão de 2019 a 2022 Crédito: Vitor Jubini

O governador Renato Casagrande (PSB) assume neste domingo (1º) o seu terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta com uma equipe muito parecida com as das gestões anteriores. Ao menos 18 dos 26 integrantes do primeiro escalão do governo do Estado fizeram parte do secretariado da gestão encerrada no sábado (31).

Os únicos novatos na equipe são: o economista Miguel Paulo Duarte Neto, que vai comandar a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); o ex-deputado estadual José Carlos Nunes (PT), que será o titular da pasta de Esportes e Lazer; e o deputado federal Felipe Rigoni (União), que deixa o mandato para assumir a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Também considerado uma das novidades na equipe, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) assume a pasta de Desenvolvimento, mas já foi secretário estadual da Agricultura e de Infraestrutura em gestões anteriores do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).