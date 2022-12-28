As promessas cumpridas e não cumpridas por Casagrande de 2019 a 2022

Renato Casagrande durante a cerimônia de posse em 1º de janeiro de 2019 Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta resgatou as principais promessas e verificou que 61,9% foram cumpridas nesses quatro anos. Ao tomar posse para o seu segundo mandato de governador do Espírito Santo, em 1º de janeiro de 2019, Renato Casagrande (PSB) havia firmado vários compromissos com a sociedade capixaba, apresentados em seu programa de governo e ao longo da campanha eleitoral de 2018. Com o fim desse mandato no próximo sábado (31),resgatou as principais promessas e verificou que 61,9% foram cumpridas nesses quatro anos.

Foram avaliadas 42 promessas que estavam entre as mais de 220 propostas listadas no programa de governo apresentado à Justiça Eleitoral pelo socialista ou que foram firmadas em debates e entrevistas. Desse total, Casagrande deixou de cumprir seis, o equivalente a 14,29% do total. Foram cumpridas parcialmente 10, correspondente a 23,81%, enquanto 26 promessas (61,9%) foram cumpridas de forma efetiva.

As duas áreas com maior percentual de cumprimento das promessas são: educação, com 85,7% dos compromissos cumpridos e o restante parcialmente cumpridos; e proteção social, emprego e renda, com 75% das promessas efetivadas, além de 16,67% cumpridas em parte e apenas 8,33% não cumpridas.

Por outro lado, dos três compromissos mais relevantes firmados pelo governo na área de mobilidade urbana, nenhum deles foi cumprido integralmente nesses quatro anos. Apenas a integração do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória teve avanço, mas não pode ser considerado completo porque havia previsão de integração de todos os modais e o aquaviário ainda não está em funcionamento.

A área de segurança, por sua vez, é a que tem mais compromissos parcialmente cumpridos (38,46%). Ainda assim, mais de 50% foram cumpridas (53,85%). Na saúde, apesar de alguns programas terem sido interrompidos por causa da pandemia ou adiados, a maior parte foi implementada até o final deste ano, atingindo mais de 57% na realização das promessas.

Compromissos de Casagrande foram destaque na versão impressa de A Gazeta de 1º de janeiro de 2019 Crédito: Reprodução/A Gazeta

As 42 promessas que tiveram o cumprimento avaliado por A Gazeta estão listadas abaixo, divididas pela situação apresentada na última semana do mandato atual de Casagrande: cumpriu, cumpriu em parte ou não cumpriu. Quase todas estavam também na lista apresentada na edição impressa de A Gazeta publicada no dia da posse do governador, em 2019.

No total, foram analisados 13 compromissos na área de segurança, 12 nas áreas de proteção social, emprego e renda, 7 na educação, 7 na saúde e 3 promessas relativas à mobilidade urbana. A relação levou em consideração as situações que poderiam ser avaliadas de forma mais objetiva, já que muitas das propostas apresentadas não trazem detalhes.

Há casos que ficaram de fora da lista, pois estão no programa de governo de maneira genérica, como o que previa "fortalecer os serviços de urgência e emergência, que têm no Samu-192 um dos principais pilares de sustentação", enquanto a realização foi mais objetiva: o serviço foi implantado em 62 novas cidades ao longo dos últimos quatro anos, fazendo com que esteja presente em todos os municípios capixabas.

Confira abaixo a situação de algumas das principais promessas do governo Casagrande firmadas em 2018 para o mandato que se encerra no próximo sábado, 31 de dezembro de 2022:

Novos compromissos em 2022