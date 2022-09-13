Veja as propostas de Renato Casagrande para o ES

Governador do Espírito Santo pela segunda vez, busca o seu terceiro mandato pelo PSB, partido no qual está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80. A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Implantar o Complexo de Saúde do Norte do Estado.
- Inaugurar o Hospital Geral de Cariacica.
- Saúde da família: aumentamos a cobertura para 85% da população e avançaremos ainda mais, para que todo capixaba possa ser atendido e conheça sua equipe de referência.
- Avançar ainda mais, na qualificação de médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, técnicos de enfermagem, junto com os municípios.
- Aumentar a qualificação e incentivo para que os municípios possam prover a cobertura de saúde bucal à população, tanto no atendimento básico quanto nos Centros de Especialidades Odontológicas, em todas as microrregiões do Estado.
- Apoiar a implementação de consultas por telemedicina nos municípios capixabas.
- Apoiar os municípios para que possamos implementar, em todas as microrregiões do Estado, o atendimento de mais especialidades médicas.
- Regionalizar o acesso ao tratamento de radioterapia nas três regiões de saúde.
- Apoiar a implantação, em todos os municípios, dos Serviços de Atenção à Pessoa com Déficit Intelectual ou Espectro do Autismo, compostas por equipe multiprofissional.
- Acelerar a execução dos serviços de saúde necessários para acabar com as filas de média e alta complexidade e manter novas demandas sendo atendidas no prazo previsto na classificação de risco.
- Apoiar a implantação de equipes multiprofissionais em Saúde Mental compostas por profissionais de medicina, enfermagem, psiquiatria, assistência social, psicologia, terapia ocupacional, e a estruturação de mais Centros de Atenção Psicossocial nos municípios.
- •Recompor a infraestrutura hospitalar própria em termos de qualidade, segurança, hotelaria e capacidade de acreditação.
- Fortalecer os espaços coletivos das juventudes por meio dos CRJs.
- Fortalecer os núcleos de atendimento às mulheres vítimas de violências.
- Ampliar as ações integradas pela cidadania, nas perspectivas das mulheres por meio do Agenda Mulher, da população LGBTQIA+, da população negra, das pessoas com deficiência, da população em situação de rua e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidades.
- Implementar políticas públicas para as populações indígenas, quilombolas e ciganas.
- Intensificar as ações voltadas à garantia de direitos da população negra, não apenas educacionais e no mercado de trabalho, mas voltadas para a proteção e segurança dessa população.
- Promover políticas públicas que visem a empregabilidade de pessoas LGBTQIA+.
- Fortalecer e ampliar o programa Agenda Mulher.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Ampliar e diversificar a oferta de matrículas, com cursos inovadores, tanto na EJA como no Ensino Médio regular.
- Universalizar a oferta de matrículas em tempo integral nos municípios capixabas, ampliando o número de escolas e vagas, incluindo também o apoio às redes municipais por meio do PROETI
- Qualificar a rede física escolar, buscando reformar, ampliar e climatizar as unidades escolares.
- Apoiar os municípios no processo de adequação de infraestrutura, por meio do FUNPAES.
- Iremos implantar o projeto Escola do Futuro, que visa o fomento da inovação nas escolas, vinculada a projetos pedagógicos que transformam as características físicas e estéticas da unidade escolar , com foco na aprendizagem dos estudantes e proporcionando uma formação integral baseada nas competências do século XXI.
- Desenvolver políticas voltadas à promoção da equidade, com foco em raça e gênero, mitigando as desigualdades educacionais e buscando diminuir os índices de abandono, evasão e reprovação, por meio do fortalecimento do programa Busca Ativa.
- Recompor as aprendizagens , melhorando o acompanhamento pedagógico dos estudantes, e apoiando os municípios, sobretudo no ciclo de alfabetização, por meio do Programa de Fortalecimento da Aprendizagem e do Ciclo de Gestão do PAES.
- Valorizar os profissionais da educação, oferecendo melhoria nas condições de trabalho, formação continuada e perspectivas para o desenvolvimento da carreira.
- Consolidar a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), que trabalha com recursos incentivados do ICMS para projeto culturais, envolvendo o setor privado e capacitando os empreendimentos culturais para a retomada do setor e a geração de emprego e renda.
- Consolidar o Fundo a Fundo, programa que transfere recursos aos Fundos Municipais e multiplica o potencial de investimento à cultura nos territórios em parceria com as prefeituras, descentralizando a atuação da gestão e estimulando a expansão dos sistemas municipais de cultura, a formação de gestores nos municípios, e a valorização dos agentes culturais de todos os territórios do Espírito Santo.
- Implantar e fortalecer o Sistema Estadual de Espaços Culturais do Espírito Santo, reunindo espaços públicos e privados que receberão investimentos e atenção continuada.
- Estimular a circulação da produção artística capixaba em seu território, garantindo acesso do capixaba aos nossos ativos e promovendo intercâmbio. Em nossa primeira gestão, criamos e implementamos o Cultura em Toda Parte, que contratou e distribuiu pelo território capixaba 400 apresentações e atividades culturais em duas edições. Iremos expandir esta política.
- Expandir e consolidar a plataforma Midiateca Capixaba.
- Entregar o Theatro Carlos Gomes, totalmente restaurado e com suas instalações modernizadas.
- Garantir o acompanhamento da reforma e restauro do Patrimônio Tombado Capixaba, através do maior inves t imento de sua hi s tór ia: R$ 30 milhões disponibilizados por meio do Programa Fundo a Fundo Patrimônio, em parceria com os municípios capixabas.
- Reformular marcos legais para registro e salvaguarda dos bens imateriais, estruturar um monitoramento dos ativos culturais, além da integração com as gestões municipais para implementar ações de valorização e promoção das culturas populares tradicionais do nosso Estado, dedicando atenção especial ao Patrimônio Imaterial e às manifestações das culturas populares.
- Aprofundar as relações entre as diversas pastas do Governo, por meio de um programa de formação cultural para a cidadania com foco nas juventudes, com o objetivo de conectar as iniciativas culturais com as novas gerações e as novas tecnologias disponíveis. Essa iniciativa estará conectada aos programas estratégicos do Governo, como o Estado Presente e seus Centros de Referência das Juventudes; e também ao programa Escola de Tempo Integral, com a integração de atividades culturais nas ações ofertadas na rede pública de ensino.
EMPREGO
- A garantia de acesso e elevação da renda das famílias, com a ampliação do Programa de Transferência de Renda (Bolsa Capixaba);
- O fortalecimento de vínculos familiares, com ampliação da rede de serviços socioassistenciais;
- A qualificação profissional com prioridade para população vulnerável objetivando a inclusão no mercado de trabalho, com oferta de cursos e intermediação da mão de obra;
- A redução da insegurança alimentar e nutricional, com a ampliação de estratégias de captação e distribuição de alimentos às famílias mais vulneráveis.
- Estimular a geração de emprego, trabalho e renda, pautado no compromisso de alcançar as metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, que busca “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”.
TRANSPORTE
- Executar as obras do Corredor Metropolitano Sul - Corredor Exclusivo de Ônibus.
- Apoiar as Prefeituras da RMGV na implantação de Faixas Exclusivas de Ônibus.
- Renovar a frota do Transcol, implantando o uso de ônibus elétricos e a gás, aumentando a frota de veículos com ar condicionado.
- Implantar sistema de bicicletas compartilhadas na Região Metropolitana.
- Ampliar, aperfeiçoar e modernizar as ferramentas de tecnologia implantadas no sistema Transcol, aumentando o monitoramento dos serviços e melhorando as informações ao usuário.
- Colocar em operação o Sistema de Transporte Aquaviário, com expansão de serviço e integrado ao sistema Transcol, incluindo novas estações e embarcações.
- Executar as obras do novo Terminal de Carapina e do prolongamento da Rodovia das Paneleiras até o viaduto da Vale (BR-101).
SEGURANÇA
- Continuar priorizando a redução dos homicídios.
- Reduzir a violência contra a mulher por meio da consolidação do Plano de Enfrentamento à violência contra a mulher;
- Reduzir a violência no campo, com a consolidação do Plano de Segurança Rural, único no país;
- Promover ações de enfrentamento à violência contra a população LGBTQIAP+;
- Reduzir a violência contra a população negra.
- Diminuir a criminalidade violenta contra jovens
- Reduzir crimes contra o patrimônio.
- Seguir com as ações de valorização dos profissionais de segurança pública
- Promover a cultura da paz por meio de políticas públicas sociais, transversais e preventivas
MEIO AMBIENTE
- Implementar o Consórcio Brasil Verde, com o Espírito Santo liderando essa iniciativa.
- Avançar no cumprimento da Campanha “Race to Zero”.
- Avançar no cumprimento ao Acordo de Paris.
- Apoiar a expansão da rede de abastecimento de veículos elétricos pelo Estado.
- Expandir a eletrificação de veículos da frota do Governo do Estado.
- Implementar o Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa do ES.
- Implementar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas.
- Dar continuidade do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas
- Expandir a execução dos Planos Municipais de Mata Atlântica.
- Aperfeiçoar o modelo de gestão florestal e de biodiversidade.
- Estimular a participação de energias renováveis na matriz energética do Estado do Espírito Santo, tanto no âmbito doméstico quanto industrial e agrário.
- Ampliar a cooperação técnica internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas.
- Apoiar o acesso de pequenos produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, na aquisição de equipamento de geração de energia renovável.
- Implementar, acelerar e fortalecer o Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa do ES.
- Ampliar e fortalecer o Programa de Geração de Energias Renováveis – GERAR.
- Promover um Plano de Eficiência Energética para toda as sedes e estruturas, diretas e indiretas, da Administração Pública do Executivo Estadual.
- Apoiar os municípios na implementação da mudança de matriz energética por meio de parcerias público privadas.
- Promover e apoiar investimentos privados para criação de um hub de energias renováveis e hub hidrogênio – verde ('Hub Energia do Futuro').
- Promover o Plano Estadual de Mobilidade Elétrica.
- Apoiar os municípios, principalmente os menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica, para construção de políticas municipais sustentáveis e resilientes, utilizando materiais e as vocações regionais.
- Atualizar as políticas públicas que estimulam a redução substancial de geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem, logística reversa e reuso.
- Incentivar as empresas, especialmente as grandes e as transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
- Ampliar informação para garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante acerca da conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.
- Apoiar a iniciativa privada na construção de novos gasodutos para transporte de gás natural (combustível da transição), possibilitando o fortalecimento do desenvolvimento regional e a competitividade do Espírito Santo.
- Implantar o Programa Serviços 100% Digitais no IEMA.
- Implementar o monitoramento digital e empreendimentos: acompanhamento de pós licença de condicionamentos por sistemas.
- Revisar a Lei Geral de Licenciamento.
- Fortalecer o Sistema de gestão ambiental municipal (Estado, municípios e conselhos).
- Implantar o Programa Desmatamento Ilegal Zero.
- Tornar as Unidades de Conservação mais sustentáveis.
- Implantar o Projeto de Incentivo e simplificação de criação RPPN - Reservas Particular do Patrimônio Natural.
- Implantar o Programa Mata Atlântica 4.0 – Economia Verde.
- Implementar programa para a Melhoria da Qualidade do Ar da Grande Vitória
- Adotar medidas de apoio às entidades de proteção aos animais resgatados em condições de rua ou maus tratos.
- Implementar ações de apoio aos municípios do Estado para que seja concedido adequado tratamento da saúde de animais em condições de rua, maus tratos e resgatados, especialmente focado no controle populacional, de doenças e à subsistência desses.
HABITAÇÃO
- Não tem proposta
INFRAESTRUTURA
- Trazer a experiência da gestão privada na manutenção e prestação de serviços nas rodovias estaduais, com a concessão administrativa, sem cobrança de taxas aos usuários.
- Realizar ainda mais obras de reabilitação e duplicação de diversos trechos rodoviários em todas as regiões, no maior investimento já realizado pelo Estado.
- Implantar novos trechos rodoviários com asfaltamento, garantindo melhor tráfego das pessoas, o escoamento das mercadorias e o turismo da região, como a ES-440, que ligará a BR-101 a Regência.
- Inaugurar o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Linhares.
- Executar as obras do Aeroporto de Cachoeiro (Pista e Terminal de passageiros).
- Avançar na construção do sistema em Vila Velha, que terá, ao fim desses investimentos, 12 Estações de Bombeamento (EBAPS) interligadas, sendo 9 construídas pelo Estado e 3 já existentes, que finalmente amenizarão esse problema histórico.
- Executar as obras de macrodrenagem na Região Metropolitana e no interior do Estado.
- Executar obras de contenção de erosão e restauração da Região Costeira, incluindo a conclusão das obras de Meaípe.
- Nos municípios com contrato regular com a CESAN, universalização de atendimento da população com água potável até fim de 2026;
- Nos municípios atendimentos pela CESAN, coleta e tratamento de esgotos para, no mínimo, 90% da população, até o fim de 2026;
- Nos municípios com gestão própria do Saneamento, apoio para cumprimento da legislação até o fim do prazo legal;