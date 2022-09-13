Veja as propostas de Renato Casagrande para o ES

Governador do Espírito Santo pela segunda vez, busca o seu terceiro mandato pelo PSB, partido no qual está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80. A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.