Cais das Artes será concedido à iniciativa privada e poderá ter shows

Vista aérea das obras do Cais das Artes, em Vitória Crédito: Cleferson Comarela/Vixfly Drones

O governo do Espírito Santo decidiu dar um novo destino ao Cais das Artes para viabilizar a finalização do espaço cultural, com obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou na tarde desta segunda-feira (29) que, ainda neste ano, vai conceder o prédio para a iniciativa privada.

O objetivo é que a empresa vencedora do certame termine a obra e explore o local, preservando a destinação cultural projetada para o ambiente. De acordo com as informações dadas por Casagrande, durante o evento Diálogo com o Setor Produtivo, promovida pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), o espaço poderá abrigar shows e até restaurantes.

Segundo o governador, já há grupos interessados em discutir uma ocupação com base cultural, tecnológica e de inovação no Cais das Artes.

“Nós vamos publicar uma proposta de manifestação de interesse, e a empresa vai apresentar uma proposta para explorar o local, fazer um restaurante, mas preservando o aspecto cultural do ambiente. Tem que ter exposição, teatro e estar aberto para visitação de escolas públicas e uma série de pré-requisitos, mas a empresa pode fazer exploração de eventos culturais, shows e outras atividades naquele local”, detalhou.

Segundo Casagrande, é possível realizar a concessão mesmo com o processo ainda na Justiça, sem prejuízo para a empresa vencedora da licitação. Até chegar a essa proposta, o governador disse que tentou fazer acordo com o Consórcio Andrade Valladares - Topus , atual responsável pela execução do projeto, envolvendo ainda o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário para retomar a obra, mas sem sucesso.

A previsão é que todo o processo de concessão seja feito até o final do ano. “Quero resolver a modelagem independente do resultado eleitoral ainda neste ano porque estamos tentando e queremos dar uma solução para isso”, afirmou.

O QUE ESTAVA PREVISTO PARA O CAIS DAS ARTES?

As obras do Cais das Artes começaram oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung (MDB). O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento estava prevista para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações empacou a obra.

Desconsiderando novas avaliações que possam revelar que o Cais das Artes necessite de algum tipo de recuperação por dano causado pela ação do tempo no período em que a obra está parada, a edificação precisava de conclusão no teatro, museu e praça (uma que já estava prevista no projeto original).