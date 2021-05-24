Obra do Cais das Artes está parada desde 2015 por imbróglio na Justiça Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo do Espírito Santo deve anunciar nos próximos dias o fechamento do acordo com a empresa responsável pela obra do Cais das Artes, parada desde 2015 por uma proibição judicial. Na Justiça, o prazo dado para a conciliação acabou no último sábado (22), mas os pormenores entre as duas partes ainda estão sendo acertados nesta semana.

À Gazeta, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) confirma a informação: “O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que está finalizando o acordo internamente com a empresa responsável pela obra”.

Your browser does not support the audio element. Cais das Artes: governo negocia detalhes de acordo para retomar obras

Na prática, isso significa que a construção do que é para ser o maior complexo cultural do Estado, que começou em 2010 e já levou mais de R$ 129 milhões dos cofres públicos, pode ser retomada. Apesar de assinalar que o acordo deve ser fechado, o governo não deu prazo para que os trabalhos sejam retomados e nem para entrega do Cais das Artes.

EXPECTATIVAS

“Nós estamos finalizando um acordo para retomar a construção pela mesma empresa que estava realizando os trabalhos quando tudo foi paralisado, que é a que está na Justiça. A expectativa é retomar mesmo neste primeiro semestre e, é claro, vamos precisar de orçamento para isso. Isso já está sendo construído e em breve teremos mais detalhes e valores quando tudo estiver mais consolidado”, relatou o titular da Cultura há quatro meses. Até agora, o cenário burocrático da coisa não mudou.

O QUE FALTA NO CAIS DAS ARTES?

Desconsiderando novas avaliações que possam revelar que o Cais das Artes necessite de algum tipo de recuperação por dano causado pela ação do tempo no período em que a obra está parada, a edificação precisava de conclusão no teatro, museu e praça (uma que já estava prevista no projeto original).

Ao todo, o teatro teria 600 metros quadrados com 1,3 mil lugares e um vão livre de mais de 25 metros de altura até o teto. O museu compreenderia um espaço de 2,3 mil metros quadrados com auditório para 225 pessoas, cinco salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção e cafeteria. Já a praça original foi projetada para ter cafeterias, livrarias e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

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