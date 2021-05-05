Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Criador do Cais das Artes, Paulo Mendes da Rocha recebe prêmio internacional

Maior profissional da área no Brasil hoje, o capixaba foi reconhecido por sua 'ousadia e virtuosismo técnico' na União Internacional de Arquitetos

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2021 às 15:39
Data: 12/03/2020 - ES - Vitória - Paulo Mendes da rocha, arquitetoque fez o projeto Cais das Artes - Editoria: Caderno 2 - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Paulo Mendes da Rocha durante visita à Rede Gazeta em março de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros
O capixaba Paulo Mendes da Rocha, o maior arquiteto brasileiro vivo, recebeu a medalha de ouro da União Internacional de Arquitetos, a UIA, nesta terça (4). O júri da entidade destacou sua ousadia e virtuosismo técnico ao anunciar a láurea. Em nota, afirmou que o reconhecimento "exemplifica uma vida de realizações ao longo de sete décadas que enfatizou a arquitetura como um ato público".
Aos 92 anos, Mendes da Rocha já venceu o Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura, e foi o primeiro brasileiro a receber o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 2016. Ao lado de Vilanova Artigas, ele inaugurou a chamada escola paulista de arquitetura, que destacava o papel social e humanista desses profissionais.
Entre seus projetos se destacam o Museu Brasileiro de Escultura, o MuBE, a reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Centro Cultural da Fiesp, a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa, todos na capital paulista. No Espírito Santo, ele é o criador do Cais das Artes, projeto arquitetônico que teve obras iniciadas em 2010 e ainda não teve finalização.

Veja Também

"É importante tirar o rótulo de inacabado", diz Paulo Mendes da Rocha sobre o Cais das Artes

Paulo Mendes de Rocha fala sobre atrasos nas obras do Cais das Artes

Obra do arquiteto Paulo Mendes da Rocha é revisitada em mostra

Sua obra será debatida na 27ª edição do Congresso Mundial de Arquitetos, que ocorre virtualmente até julho deste ano. Mendes da Rocha estará presente numa sessão em julho, com a brasileira Carla Juaçaba e o português Eduardo Souto de Moura, também vencedor do Pritzker.

Além da medalha de ouro, foram anunciados outros cinco prêmios, destinados a nomes que se destacaram nas áreas de ambientes sustentáveis e humanos, tecnologia, escrita arquitetural, planejamento e projeto urbano e arquitetura voltada para populações desassistidas. Os vencedores foram, nesta ordem, Diébedo Francis Kéré, de Burkina Faso; a indiana Anupama Kundoo e o francês Rudy Ricciotti; o turco Dogan Kuban; o espanhol Joan Busquets i Grau; e o casal australiano David Kaunitz e Ka Wai Yeung.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura Cultura Famosos Cais das Artes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados