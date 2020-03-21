'É importante tirar o rótulo de inacabado', diz Paulo Mendes da Rocha sobre o Cais das Artes

Nadávamos juntos em grupos de três ou quatro, porque tinha muita arraia na região e era bem perigoso. Éramos muito amigos e tentávamos nos proteger durante essas aventuras (responde, parando para pensar novamente, com ares de nostalgia). Na época, eram cerca de 30 moleques nadadores. Lógico que ninguém tentava bater recordes, era só de brincadeira (risos), mas nadávamos mais de 300 metros. Não tinha pé de pato e nem nada. Tinha uma revista americana que mostrava como fazer máscaras de mergulhar caseiras. Fazíamos com rodas de bicicleta. Coisa de moleque (mais risos). Fazíamos ainda uma lagosteira para caçar lagostas e levar para a mãe cozinhar. Elas saiam vivas do mar (fala, com entonação de grandes feitos)! Esses instrumentos eram feitos com a roda de uma bicicleta. Uma delícia! (suspira) Ah, sim: tinha as matinês das férias!