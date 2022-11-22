Embarcação do aquaviário na Beira-Mar Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta. Sonho antigo dos capixabas, o novo Sistema Aquaviário só vai sair do papel em 2023. A volta do sistema de transporte em barcos na Grande Vitória, antes prevista para o final de 2022, agora deve ficar para o primeiro trimestre do próximo ano, ou seja, até março. A informação foi dada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em entrevista para

Em outubro, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória que a previsão era de início do funcionamento em até o fim do ano. “Até o fim do ano, a gente já tem a operação do Aquaviário com, pelo menos, duas embarcações e os três píeres funcionando", afirmou na ocasião.

Agora, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a operação vai começar em março de 2023 com três estações e três barcos. Só depois entrará em operação a quarta estação, em Vitória. Já a quarta embarcação permanece sem previsão de chegada e início de operação.

Your browser does not support the audio element. Início da operação do Aquaviário na Grande Vitória fica para 2023

A reportagem de A Gazeta questionou a Semobi sobre o motivo do adiamento do início da operação, mas a pasta não esclareceu. Ao todo, o Aquiavário terá quatro estações: Porto de Santana (Cariacica), Prainha (Vila Velha); Praça do Papa e Rodoviária (Vitória).

A Gazeta mostrou que a No final de setembro,mostrou que a estação de Cariacica estava com as obras mais adiantadas . As obras dos píeres de Vila Velha e da Praça do Papa estavam em andamento. Já a estação da rodoviária, até então, ainda nem tinha sido iniciada.

Em nota, a Semobi também informou que, ainda este ano, serão realizados todos os testes operacionais necessários, concomitantemente à finalização das obras dos pontos de embarque e desembarque.

O serviço será integrado ao Sistema Transcol, por meio do CartãoGV. A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Além disso, os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes também valem para o novo transporte.

O novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações.

Relembre os adiamentos

Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Neste meio tempo, foi feita uma alteração no projeto, mudando o local da quarta estação. Anteriormente, um dos píeres ficaria na área da Porto de Vitória, mas ele foi transferido para a rodoviária da Capital.

Quando tudo enfim parecia estar andando conforme o combinado, outro contratempo. A licitação para contratação da empresa que vai administrar o serviço foi alvo do Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES), que pediu a suspensão imediata da contratação

O órgão apontou várias irregularidades, como a forma de contratação escolhida. A licitação também foi questionada na época pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCES), que deu cinco dias para o Estado se manifestar e enviar documentos. O processo segue tramitando no TCES.