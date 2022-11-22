Sonho antigo dos capixabas, o novo Sistema Aquaviário só vai sair do papel em 2023. A volta do sistema de transporte em barcos na Grande Vitória, antes prevista para o final de 2022, agora deve ficar para o primeiro trimestre do próximo ano, ou seja, até março. A informação foi dada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em entrevista para A Gazeta.
Em outubro, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória que a previsão era de início do funcionamento em até o fim do ano. “Até o fim do ano, a gente já tem a operação do Aquaviário com, pelo menos, duas embarcações e os três píeres funcionando", afirmou na ocasião.
Agora, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a operação vai começar em março de 2023 com três estações e três barcos. Só depois entrará em operação a quarta estação, em Vitória. Já a quarta embarcação permanece sem previsão de chegada e início de operação.
Início da operação do Aquaviário na Grande Vitória fica para 2023
A reportagem de A Gazeta questionou a Semobi sobre o motivo do adiamento do início da operação, mas a pasta não esclareceu. Ao todo, o Aquiavário terá quatro estações: Porto de Santana (Cariacica), Prainha (Vila Velha); Praça do Papa e Rodoviária (Vitória).
No final de setembro, A Gazeta mostrou que a estação de Cariacica estava com as obras mais adiantadas. As obras dos píeres de Vila Velha e da Praça do Papa estavam em andamento. Já a estação da rodoviária, até então, ainda nem tinha sido iniciada.
Em nota, a Semobi também informou que, ainda este ano, serão realizados todos os testes operacionais necessários, concomitantemente à finalização das obras dos pontos de embarque e desembarque.
O serviço será integrado ao Sistema Transcol, por meio do CartãoGV. A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Além disso, os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes também valem para o novo transporte.
O novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações.
Relembre os adiamentos
Prometida por anos, a volta do Aquaviário vem sofrendo sucessivos adiamentos. Em julho de 2021, ao anunciar a ordem de serviço para construção das estações de Vila Velha e Cariacica, Damasceno prometeu que o final das obras e início da operação se daria ainda em 2021, até o final do ano, o que não aconteceu.
As obras em Vitória demoraram a começar. Por conta de um impasse entre a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado, as obras atrasaram na Capital. Em dezembro de 2021, o município exigiu o estudo de impacto de vizinhança (EIV) para liberar as obras. Foram meses de negociação até um acordo entre as duas partes para liberação das obras, firmado em março de 2022.
Neste meio tempo, foi feita uma alteração no projeto, mudando o local da quarta estação. Anteriormente, um dos píeres ficaria na área da Porto de Vitória, mas ele foi transferido para a rodoviária da Capital.
As obras em Vitória só começaram em maio de 2022. Também em maio, foi publicado pela Semobi o edital para contratação do serviço, prevendo barcos com banheiro, ar-condicionado, wi-fi, sistema para rastreamento em tempo real, local para transporte de bicicletas e acessibilidade para cadeirantes. Na época, a promessa era de início da operação até o final de 2022.
Quando tudo enfim parecia estar andando conforme o combinado, outro contratempo. A licitação para contratação da empresa que vai administrar o serviço foi alvo do Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES), que pediu a suspensão imediata da contratação.
O órgão apontou várias irregularidades, como a forma de contratação escolhida. A licitação também foi questionada na época pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCES), que deu cinco dias para o Estado se manifestar e enviar documentos. O processo segue tramitando no TCES.
Agora, no final de novembro, o governo remarcou a data e jogou o início da operação para março de 2023.