Obras de pontos de embarque do aquaviário começam em Vitória

Inicio das obras do aquaviário na Cruz do Papa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Já as obras do ponto de embarque e desembarque na rodoviária terão início após a prefeitura analisar e aprovar projeto do Estado, conforme destacou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (6).

As obras dos demais pontos já estão em andamento e em estágio adiantado em Cariacica (Porto de Santana) e Vila Velha (Prainha) na parte em terra, conforme a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

"O que estamos hoje executando são (os pontos de) Prainha, Porto de Santana e Praça do Papa, que estará em condições plenas de operação do aquaviário, independente de (o ponto da) rodoviária estar ou não pronto ao mesmo tempo."

O secretário explicou que a empresa responsável pelas obras já está adquirindo as pontes de acesso que ligarão os abrigos de passageiros em terra à estrutura flutuante em que será feito o embarque e desembarque. A fabricação dessas pontes, que entram na parte final de montagem, deve durar, em média, 60 dias. "Nossa expectativa mantém a operação de pelo menos três pontos no segundo semestre."

Obras do aquaviário na Prainha, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O aquaviário é um dos projetos de mobilidade urbana mais aguardados dos últimos anos, e embora alguns pontos ainda não estejam claros, já está confirmado que as embarcações terão ar-condicionado e espaço para transporte de bicicletas.

“Detalhes sobre a operação dos barcos, como de embarcação, serão conhecidos após a publicação do edital, prevista ainda pra o primeiro semestre. Contudo, já está definido que os barcos terão ar condicionado e espaço para transporte de bicicletas”, destacou a Semobi, em nota.

Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O secretário, porém, adiantou que a empresa que for realizar a operação precisará ter pelo menos, dois barcos para atender de 15 em 15 minutos cada ponto. "Esses barcos terão acima de 80, 100 passageiros, com ar-condicionado, e com toda a segurança que precisa ter, com passageiro sentado."

Também foi confirmado que o valor da tarifa será a mesma do Transcol (hoje em R$ 4,20) e, no caso de utilização do ônibus e do aquaviário, será permitida a conexão temporal, isto é, o usuário terá um tempo para trocar de modal sem pagar nova tarifa.