Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Obras de pontos de embarque do aquaviário começam em Vitória

Na Capital, as intervenções, que começaram após um imbróglio entre Estado e Prefeitura, estão em fase inicial. As estações ficarão localizadas na Praça do Papa e na Rodoviária

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:51

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 mai 2022 às 14:51
Inicio das obras do aquaviário na Cruz do Papa, em Vitória
Inicio das obras do aquaviário na Cruz do Papa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Previsto para entrar em operação no segundo semestre deste ano, o Sistema Aquaviário contará com quatro locais de embarque e desembarque distribuídos por municípios da Grande Vitória. Na Capital, as intervenções, que começaram após um imbróglio entre Estado e Prefeitura, estão em fase inicial. As estações ficarão localizadas na Praça do Papa e na Rodoviária, contudo, somente as obras da Praça do Papa estão em execução por enquanto.
Já as obras do ponto de embarque e desembarque na rodoviária terão início após a prefeitura analisar e aprovar projeto do Estado, conforme destacou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (6).
As obras dos demais pontos já estão em andamento e em estágio adiantado em Cariacica (Porto de Santana) e Vila Velha (Prainha) na parte em terra, conforme a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
"O que estamos hoje executando são (os pontos de) Prainha, Porto de Santana e Praça do Papa, que estará em condições plenas de operação do aquaviário, independente de (o ponto da) rodoviária estar ou não pronto ao mesmo tempo."

Veja Também

Ciclovia da 3ª Ponte: veja acesso por Vila Velha; lado de Vitória não tem definição

O secretário explicou que a empresa responsável pelas obras já está adquirindo as pontes de acesso que ligarão os abrigos de passageiros em terra à estrutura flutuante em que será feito o embarque e desembarque.  A fabricação dessas pontes, que entram na parte final de montagem, deve durar, em média, 60 dias.  "Nossa expectativa mantém a operação de pelo menos três pontos no segundo semestre."
Obras do aquaviário na Prainha, Vila Velha
Obras do aquaviário na Prainha, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
O aquaviário é um dos projetos de mobilidade urbana mais aguardados dos últimos anos, e embora alguns pontos ainda não estejam claros, já está confirmado que as embarcações terão ar-condicionado e espaço para transporte de bicicletas.
Segundo informações divulgadas anteriormente pelo governo do Estadoo valor do investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão para cada uma das estações.
“Detalhes sobre a operação dos barcos, como de embarcação, serão conhecidos após a publicação do edital, prevista ainda pra o primeiro semestre. Contudo, já está definido que os barcos terão ar condicionado e espaço para transporte de bicicletas”, destacou a Semobi, em nota.
Imagens do projeto do novo aquaviário
Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado
O secretário, porém, adiantou que a empresa que for realizar a operação precisará ter pelo menos, dois barcos para atender de 15 em 15 minutos cada ponto. "Esses barcos terão acima de 80, 100 passageiros, com ar-condicionado, e com toda a segurança que precisa ter, com passageiro sentado."
Também foi confirmado que o valor da tarifa será a mesma do Transcol (hoje em R$ 4,20) e, no caso de utilização do ônibus e do aquaviário, será permitida a conexão temporal, isto é, o usuário terá um tempo para trocar de modal sem pagar nova tarifa.
Obras de pontos de embarque do aquaviário começam em Vitória

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Governo e prefeitura fecham acordo para início das obras do aquaviário em Vitória

Casagrande promete aquaviário funcionando até agosto; Vitória vai liberar obras

Aquaviário terá ponto de embarque na Rodoviária de Vitória; veja como vai funcionar

Estudo de impacto do aquaviário na Grande Vitória deveria estar pronto, dizem especialistas

Impasse entre Prefeitura de Vitória e Estado pode atrasar aquaviário em um ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Mobilidade Urbana Vila Velha Vitória (ES) Governo do ES Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados