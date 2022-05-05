Ciclovia da 3ª Ponte: veja como será acesso por Vila Velha e por Vitória

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha Crédito: Semobi

Your browser does not support the audio element. Ciclovia da 3ª Ponte: veja acesso por Vila Velha ; lado de Vitória não tem definição

No lado canela-verde, o projeto mostra que o acesso à Ciclovia da Vida será por baixo da Terceira Ponte e as pistas destinadas exclusivamente aos ciclistas serão conectadas diretamente à ciclovia da Avenida Champagnat, que chega até a orla da Praia da Costa , sem a necessidade de intervenções adicionais nas ruas.

Já na Capital, ainda não havia uma definição de como seriam esses acessos, conforme informou a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) na época.

Leia a nota na íntegra. Em nota, a pasta destacou que o lado de Vitória estava em definição e que a operação da Ciclovia da Vida contará com controle de acesso. O uso do CartãoGV é uma das possibilidades, mas não haverá nenhuma cobrança . Já a inclinação para os ciclistas será de 4,5%, de acordo com a secretaria.

Em relação aos acessos, em Vila Velha, a ciclovia da Vida será ligada a ciclovia da Avenida Champagnat, sem a necessidade de intervenções adicionais. Já o lado de Vitória ainda está em definição. A operação da Ciclovia da Vida contará com controle de acesso, que também está em fase de definição. O uso do CartãoGV é uma das possibilidades. Contudo, já está definido que não haverá nenhum tipo de cobrança para o acesso. A inclinação média é de 4,5%.

INCLINAÇÃO

O arquiteto e professor Tarcísio Bahia destaca que não é recomendável rampas com inclinação acima de 5%, então os 4,5% estariam perto do limite. No entanto, essa porcentagem é para percursos curtos, o que não é o caso da Terceira Ponte.

Como é a Avenida Champagnat atualmente Crédito: Google Maps

"Trata-se de uma subida longa e cansativa, mas há quem tenha preparo físico para isso. Mas também existe o problema da descida, quando a bicicleta ganha bastante velocidade, sendo alto o risco de acidente" Tarcísio Bahia - Arquiteto, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e diretor do Instituto de Arquitetos do Espírito Santo (IAB/ES)

"Imagine a velocidade que a bicicleta ganha descendo aquela imensa ladeira. Se o freio não estiver bem regulado, fica complicado parar a bicicleta. Ali é uma via urbana, cuja ciclovia está sendo construída para o dia a dia, e não para atletas (mesmo amadores, porém praticantes frequentes que possuem bons equipamentos, preparo, participam de competições)", avalia o arquiteto.

PREFEITURA DIZ QUE SOLICITOU DOCUMENTOS AO ESTADO

Questionada pela reportagem sobre a necessidade de intervenções no trânsito da Enseada do Suá, a Prefeitura de Vitória enviou nota informando que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) intimou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), do governo do Estado, em junho de 2021, para que ela apresentasse o projeto das plataformas das obras da Terceira Ponte e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da execução dos serviços.

Evidenciou ainda que solicitou à Semobi a apresentação dos estudos e projetos acerca dos acessos necessários à ciclovia que está sendo implantada. "A Sedec destaca que se faz necessário à gestão municipal o conhecimento das repercussões da implantação da ciclovia. Até o presente momento, no entanto, esses estudos e projetos não foram apresentados. A Sedec ressalta, ainda, que o município acompanha o avanço das obras da ciclovia", finalizou a nota.

O QUE DIZ A SEMOBI

A reportagem de A Gazeta procurou a Semobi para saber como anda o trâmite com esses documentos requeridos. A pasta enviou nota sobre o assunto, em que também se posicionou sobre o que foi comentado pelo arquiteto e professor Tarcísio Bahia, ouvido pela reportagem.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura esclareceu que os projetos de chegada em Vitória ainda estão em execução e serão encaminhados em tempo hábil para análise da prefeitura, assim como foi feito nos projetos do Portal do Príncipe, Carapina (trecho da Capital) e aquaviário.

Com relação à inclinação da ciclovia, a Semobi disse que "o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT, assim como o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito — Vol. III — Sinalização Cicloviária, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), recomendam a utilização de ciclovias com inclinação inferiores a 5%, mas não proíbem inclinações superiores".

Ainda na nota, a pasta afirmou que inclinação média da Ciclovia da vida é de 4,5%, estando, portanto, abaixo do recomendado pelos manuais técnicos. "Ainda assim, é importante ressaltar que não há uma vedação a implantação de um equipamento público ecologicamente sustentável e que promove o bem-estar da população. Caso contrário, locais com relevo mais acidentado não poderiam ter ciclovias, como é o caso de Belo Horizonte, cidade com cerca de 90 quilômetros de ciclovia e onde a inclinação média das vias é de 8,2%".

Por fim, a Semobi reforçou que a implantação de uma ciclovia na Terceira Ponte é uma demanda da sociedade, sendo que a proposta entrou no orçamento do Estado como a iniciativa popular mais votada. "O conjunto de intervenções da Terceira Ponte contemplam, além da ciclovia da Vida, a ampliação de capacidade de tráfego da ponte, incremento turístico com a inclusão de mirante no vão central e equipamento de proteção a vida", finalizou.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha Crédito: Semobi

OBRAS AVANÇAM NO VÃO CENTRAL

Na segunda-feira (2), começou a montagem da Ciclovia da Vida no vão central da Terceira Ponte. O projeto e a ampliação da ponte estão sendo executados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento, chegando a seis metros e funcionará como um mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha. Veja abaixo imagens do projeto.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix é responsável pelas obras, contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e que incluem a construção e proteção da ciclovia, além da ampliação de quatro para seis faixas na ponte. O prazo para conclusão é maio de 2023.

Atualização Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) se manifestou, em nota, sobre o trâmite com os documentos que a Prefeitura de Vitória afirma que requereu, e também se posicionou sobre o que foi comentado pelo arquiteto e professor Tarcísio Bahia, ouvido pela reportagem. O texto foi atualizado.