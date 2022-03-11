Vídeo: obra da Ciclovia da Vida avança sobre o mar na Baía de Vitória

Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As obras da Ciclovia da Vida, que está sendo construída na Terceira Ponte , chegaram a uma nova etapa e agora avançam sobre o mar na Baía de Vitória . A inauguração da nova fase da construção aconteceu nesta sexta-feira (11) com a presença do governador Renato Casagrande.

Em uma publicação no Twitter nesta sexta-feira (11), Casagrande anunciou a nova etapa de obras sobre a Baía de Vitória e classificou a construção da Ciclovia da Vida como desafiadora.

"Hoje (11) iniciamos mais uma etapa da construção da Ciclovia da Vida, o trecho sobre o mar. Seguimos trabalhando na ampliação da Terceira Ponte, uma obra desafiadora que proporcionará mais segurança e qualidade de vida para a população capixaba", disse, na postagem.

Obra da Ciclovia da Vida avança sobre a Baía de Vitória

Segundo Casagrande, são quatro frentes de trabalho atuando na construção da ciclovia, duas em Vitória e duas em Vila Velha. A construção começou em julho e a concretagem, pelo lado da Capital, teve início em novembro.

“A obra tem quatro frentes de trabalho hoje, concretando a Ciclovia da Vida. Isso para nós é um sucesso, porque a obra está se desenvolvendo bem. Em Vila Velha conquistamos aqui, com o 38º Batalhão da Infantaria, um local do lado da obra, onde o material está sendo depositado. O prefeito Arnaldinho permitiu a gente fechar essa rua. Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando”, explicou.

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