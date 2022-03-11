Vídeo: obra da Ciclovia da Vida avança sobre o mar na Baía de Vitória

Obra da Ciclovia da Vida avança sobre a Baía de Vitória
Obras da Terceira Ponte em números
- Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros
- Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros
- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros
- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros
- Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4
- Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6
- Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240
- Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas
- Valor do investimento: R$ 127 milhões - Prazo de execução: maio de 2023