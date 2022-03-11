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Terceira Ponte

Vídeo: obra da Ciclovia da Vida avança sobre o mar na Baía de Vitória

Nova fase de obras teve início nesta sexta-feira (11); Governador classificou a construção da ciclovia como desafiadora e garantiu que trará mais segurança aos capixabas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 mar 2022 às 10:46

Publicado em 11 de Março de 2022 às 10:46

Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de Vitória
Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
As obras da Ciclovia da Vida, que está sendo construída na Terceira Ponte, chegaram a uma nova etapa e agora avançam sobre o mar na Baía de Vitória. A inauguração da nova fase da construção aconteceu nesta sexta-feira (11) com a presença do governador Renato Casagrande.
Em uma publicação no Twitter nesta sexta-feira (11), Casagrande anunciou a nova etapa de obras sobre a Baía de Vitória e classificou a construção da Ciclovia da Vida como desafiadora.
"Hoje (11) iniciamos mais uma etapa da construção da Ciclovia da Vida, o trecho sobre o mar. Seguimos trabalhando na ampliação da Terceira Ponte, uma obra desafiadora que proporcionará mais segurança e qualidade de vida para a população capixaba", disse, na postagem.

Obra da Ciclovia da Vida avança sobre a Baía de Vitória

Segundo Casagrande, são quatro frentes de trabalho atuando na construção da ciclovia, duas em Vitória e duas em Vila Velha. A construção começou em julho e a concretagem, pelo lado da Capital, teve início em novembro.
No ato que marcou o início da concretagem no trecho de Vila Velha, em dezembro de 2021, o governador afirmou que as obras estão dentro do cronograma e devem ser concluídas até maio de 2023.
“A obra tem quatro frentes de trabalho hoje, concretando a Ciclovia da Vida. Isso para nós é um sucesso, porque a obra está se desenvolvendo bem. Em Vila Velha conquistamos aqui, com o 38º Batalhão da Infantaria, um local do lado da obra, onde o material está sendo depositado. O prefeito Arnaldinho permitiu a gente fechar essa rua. Essa obra tem milhões de fiscais todos os dias passando e observando”, explicou.
Obra da Ciclovia da Vida avança sobre o mar na Baía de Vitória

Obras da Terceira Ponte em números

- Extensão total da Terceira Ponte: 3.339 metros

- Largura atual do tabuleiro da Terceira Ponte: 18,3 metros

- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte após as intervenções: 19,5 metros

- Largura do tabuleiro da Terceira Ponte + Ciclovia da Vida: 25,5 metros

- Quantidade de faixas de rolamento atualmente: 4

- Quantidade de faixas de rolamento após as intervenções: 6

- Número aproximado de funcionários no pico da obra: 240

- Quantidade de aço da estrutura metálica: 3.000 toneladas

- Valor do investimento: R$ 127 milhões - Prazo de execução: maio de 2023

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