Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Ciclovia da Rio Branco vai manter árvores e estacionamento; obras vão até 2023

avenida Rio Branco , uma das principais vias da Capital, passará por obras e ganhará uma ciclovia no segundo semestre de 2023. O lançamento do edital para contratação da empresa que será responsável por realizar as intervenções foi feito nesta quarta-feira (26) pela Prefeitura de Vitória

A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano e tenham duração de um ano. O investimento previsto para a reurbanização e a implantação da ciclovia será de R$ 3,7 milhões, e faz parte do pacote de R$ 1 bilhão em investimentos da PMV em várias áreas, até 2024, entre elas, no eixo de mobilidade e infraestrutura viária.

Além da reurbanização da avenida, que manterá duas pistas para tráfego de veículos e terá mudanças na drenagem, será feita a implantação da ciclovia entre a Ponte Ayrton Senna (Ligação com Jardim da Penha) e a Reta da Penha. No trecho da Rio Branco que atravessa o bairro Santa Lúcia já há ciclovia. A obra foi finalizada em dezembro de 2020, no mandato do então prefeito Luciano Rezende.

Com a nova etapa na Praia do Canto, a ciclovia da Praia de Camburi terá uma ligação com a da avenida Leitão da Silva.

Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

A ciclovia da Rio Branco será implantada no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres. As árvores existentes serão mantidas.

"Faremos a ciclovia em concreto e, no entorno das árvores, colocaremos um piso drenante, que permite integrar as duas coisas. Haverá, ainda, iluminação entre as árvores e gradil de segurança para proteção dos ciclistas", explicou o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira.

Ele observa que as intervenções buscam atender uma demanda antiga da comunidade. O projeto final foi aprovado em audiência pública.

"Existia uma demanda para ligação da ciclovia, que era uma discussão que já se arrastava há quase sete anos, e no início da gestão do prefeito Pazolini decidimos atender essas demandas, ir em frente com os projetos. Mas entendemos que era necessária também uma requalificação da via, que terá alteração em parte das pistas, drenagem, entre outras questões " Marcelo de Oliveira - Secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

O QUE ESTÁ PREVISTO PARA A AVENIDA RIO BRANCO