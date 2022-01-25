Cariacica: praia artificial terá quiosques, mas não será permitido mergulho

Projeto da Praia de Porto Santana, em Cariacica Crédito: Divulgação

Nova Orla de Cariacica, em Porto de Santana. A primeira praia artificial do município contará com calçadão e quiosques, porém, inicialmente, não será permitido banho no local.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio , e o governador do Estado, Renato Casagrande , assinaram nesta terça-feira (25), a ordem de serviço para o início das obras de construção da, em Porto de Santana. A primeira praia artificial do município contará com calçadão e quiosques, porém, inicialmente, não será permitido banho no local.

As intervenções incluem:

Novos quiosques/restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações;

Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento;

Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques, espaços para a prática de exercícios físicos;

Implantação de atracadouro, que dará apoio aos pescadores, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão de acordo com o nível da maré;

Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques contornarão a vegetação.

Projeto da Praia de Porto Santana, em Cariacica Crédito: Divulgação

“A primeira fase é fazer um calçadão, ciclovia, restaurantes panorâmicos - como ainda não temos no Estado, academias. É uma coisa super moderna que vai proporcionar lazer aos moradores, e permitirá atrair mais investimentos”, comemorou o prefeito Euclério.

A segunda etapa, segundo o gestor municipal, será a praia em si. Contudo, para que seja possível permitir que os frequentadores usem o local para banho é preciso que a água esteja limpa, o que depende de obras de rede de esgoto na cidade. "A praia fica para um segundo momento, quando o serviço de saneamento estiver feito em toda a extensão da orla, o que já está em andamento, graças à PPP. Mas ainda não há uma previsão", explicou.

No fim de 2020, a empresa Aegea Ambiental venceu o leilão de saneamento de Cariacica e tem a meta de coletar e tratar 95% do esgoto da cidade até 2030. Atualmente, o serviço atende apenas cerca de metade da população.

