Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Quais as regras para veículos pesados trafegarem nas ruas de Vitória?

Queda de chapas de pedras na Avenida Desembargador Santos Neves fez surgir este questionamento; confira como funciona na Capital e na Grande Vitória

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jan 2022 às 09:29
auto-upload
Placas de pedras caíram em uma avenida movimentada de Vitória Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta
Quais as regras para veículos pesados trafegarem nas ruas de Vitória
Depois de placas de pedras caírem de um caminhão na Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã de segunda-feira (24) e deixarem uma das pistas interditada por horas, surgiu o questionamento: quais as regras para o transporte de cargas pesadas nas ruas da Capital?
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta na manhã desta quarta-feira (26), o subsecretário de Segurança Urbana de Vitória, Paolo Quintino, explicou que veículos pesados podem trafegar nas vias da Capital somente entre as 20h até 6h. O caminhão de onde as chapas caíram da carroceria, portanto, estava no horário permitido.
"Ele transitava no horário permitido, por volta de 5h30. Nossa principal preocupação é o trânsito, a segurança e a fluidez da Capital, porque a cidade começa a se movimentar a partir das 6h. Nossos agentes retiraram a carga, separaram a via e colocaram cones", disse.

Veja Também

Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória

Paolo Quintino explicou também que, ao longo do ano de 2021, foram feitas mais de 230 operações de trânsito em Vitória, durante as quais foram abordados cerca de 13 mil veículos. O caminhão que transportava as placas de pedra, porém, ainda não foi identificado.
"A gente ainda não conseguiu identificar o veículo, mas essa identificação será feita através da central de monitoramento, do Cerco Inteligente, para que a gente possa identificar o veículo que fez isso", completou.

REGRAS NA GRANDE VITÓRIA

A Prefeitura da Serra detalhou que, na cidade, o tráfego de caminhões pesados é restrito nas avenidas Central e Norte Sul. Além disso, é proibida a circulação destes veículos das 7h às 9h e das 17h às 19h.
Já a Prefeitura de Vila Velha informou que é proibida a circulação de veículos com mais de 10 toneladas, mesmo vazios, no Centro da Cidade, incluindo no Centro Histórico da Prainha, das 11h às 19h e aos sábado, de 8h até as 19h.
Em Cariacica, a prefeitura informou não existir legislação municipal para a circulação de veículos com cargas pesadas, porém a fiscalização é feita na BR 262  (federal) e na ES 080 (estadual).

Veja Também

Vídeo: após buscas, Bombeiros encontram corpo na maré em Vitória

Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória e de Aracruz sem água

Polo gastronômico: ruas do Centro de Vitória vão ganhar novas calçadas e vias elevadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Serra trânsito Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados