Placas de pedras caíram em uma avenida movimentada de Vitória Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Quais as regras para veículos pesados trafegarem nas ruas de Vitória

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta na manhã desta quarta-feira (26), o subsecretário de Segurança Urbana de Vitória, Paolo Quintino, explicou que veículos pesados podem trafegar nas vias da Capital somente entre as 20h até 6h. O caminhão de onde as chapas caíram da carroceria, portanto, estava no horário permitido.

"Ele transitava no horário permitido, por volta de 5h30. Nossa principal preocupação é o trânsito, a segurança e a fluidez da Capital, porque a cidade começa a se movimentar a partir das 6h. Nossos agentes retiraram a carga, separaram a via e colocaram cones", disse.

Paolo Quintino explicou também que, ao longo do ano de 2021, foram feitas mais de 230 operações de trânsito em Vitória, durante as quais foram abordados cerca de 13 mil veículos. O caminhão que transportava as placas de pedra, porém, ainda não foi identificado.

"A gente ainda não conseguiu identificar o veículo, mas essa identificação será feita através da central de monitoramento, do Cerco Inteligente, para que a gente possa identificar o veículo que fez isso", completou.

REGRAS NA GRANDE VITÓRIA

A Prefeitura da Serra detalhou que, na cidade, o tráfego de caminhões pesados é restrito nas avenidas Central e Norte Sul. Além disso, é proibida a circulação destes veículos das 7h às 9h e das 17h às 19h.

Já a Prefeitura de Vila Velha informou que é proibida a circulação de veículos com mais de 10 toneladas, mesmo vazios, no Centro da Cidade, incluindo no Centro Histórico da Prainha, das 11h às 19h e aos sábado, de 8h até as 19h.