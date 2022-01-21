Neste sábado (22)

Manutenção pode deixar bairros da Grande Vitória e de Aracruz sem água

Segundo a Cesan, manutenção ocorre das 5h às 11h e pode afetar 135 bairros. Abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após o término dos serviços
Isabella Arruda

Publicado em 

21 jan 2022 às 17:49

Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Bairros da Grande Vitória e de Aracruz podem passar por dificuldades durante manutenção, caso não exista reserva suficiente de água Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai realizar uma manutenção neste sábado (22), das 5h às 11h, que pode afetar o abastecimento de água em bairros de VitóriaAracruzFundãoSerra e Cariacica.
Segundo a empresa, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após o término dos serviços. Confira a lista dos 135 bairros afetados:

CARIACICA

  1. Cariacica Sede
  2. Nova Esperança
  3. Nova Rosa da Penha
  4. Padre Mathias
  5. Porto de Cariacica
  6. Santa Luzia
  7. São João Batista
  8. Vila Cajueiro
  9. Vila Merlo
  10. Porto Engenho

SERRA

  1. Alterosas
  2. Andre Carloni
  3. Balneário Carapebus
  4. Barcelona
  5. Barro branco
  6. Bicanga
  7. Boa vista I
  8. Boa vista II
  9. Boulevard Lagoa
  10. Camará
  11. Cantinho do Céu
  12. Carapina Grande
  13. Castelândia
  14. Central Carapina
  15. Chácara Parreiral
  16. Cidade Continental
  17. Cidade Pomar
  18. Civit I
  19. Civit II
  20. Colina Laranjeiras
  21. Conjunto Carapina I
  22. Conjunto Jacaraípe
  23. Costa Dourada
  24. Costa Bela
  25. Das Laranjeiras
  26. Bairro de Fátima
  27. Diamantina
  28. Eldorado
  29. Enseada Jacaraípe
  30. Estancia Monazítica
  31. Eurico Sales
  32. Feu Rosa
  33. Guaraciaba
  34. Hélio Ferraz
  35. Jacuhy
  36. Jardim Atlântico
  37. Jardim Carapina
  38. Jardim Limoeiro
  39. Jardim Tropical
  40. Jose de Anchieta I
  41. Jose de Anchieta II
  42. Jose de Anchieta III
  43. Lagoa de Carapebus
  44. Lagoa de Jacaraípe
  45. Laranjeiras Velha
  46. Manguinhos
  47. Manoel Plaza
  48. Marbella
  49. Maringá
  50. Mata da Serra
  51. Morada Laranjeiras
  52. Nova Almeida
  53. Nova Carapina I
  54. Nova Carapina II
  55. Nova Zelândia
  56. Novo Horizonte
  57. Novo Porto Canoa
  58. Ourimar
  59. Parque das Gaivotas
  60. Parque Jacaraípe
  61. Parque Residencial Laranjeiras
  62. Parque Residencial Mestre Álvaro
  63. Parque Residencial Nova Almeida
  64. Parque Residencial Tubarão
  65. Parque Santa Fé
  66. Pitanga
  67. Planalto de Carapina
  68. Planície da Serra
  69. Polo Industrial Tubarão
  70. Portal de Jacaraípe
  71. Porto Canoa
  72. Porto Dourado
  73. Praia da Baleia
  74. Praia de Capuba
  75. Praia de Carapebus
  76. Praiamar
  77. Presídio de Queimados
  78. Reis Magos
  79. Residencial Jacaraípe
  80. Residencial Vista do Mestre
  81. Rosário de Fátima
  82. Santa Luzia
  83. Santa Rita de Cassia
  84. São Diogo I
  85. São Diogo II
  86. São Francisco
  87. São Geraldo
  88. São João
  89. São Patricio
  90. São Pedro
  91. Serra Dourada I
  92. Serra Dourada II
  93. Serra Dourada III
  94. Serramar
  95. Solar de Anchieta
  96. Taquara I
  97. Taquara II
  98. Tims
  99. Valparaíso
  100. Vila Nova de Colares

VITÓRIA

  1. Aeroporto
  2. Antonio Honório
  3. Boa Vista
  4. Goiabeiras
  5. Jabour
  6. Jardim Camburi
  7. Jardim da Penha
  8. Maria Ortiz
  9. Mata da Praia
  10. Morada de Camburi
  11. Pontal de Camburi
  12. Republica
  13. Segurança do Lar
  14. Solon Borges

FUNDÃO

  1. Costa Azul
  2. Direção
  3. Enseada das Garças
  4. Mirante da Praia
  5. Praia Grande
  6. Rio Preto
  7. Vila Tongo

ARACRUZ

  1. Itaparica
  2. Praia Formosa
  3. Santa Cruz
  4. São Francisco
