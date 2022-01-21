Cabine pega fogo e chama destrói carreta em Afonso Cláudio

As chamas altas chamaram a atenção de quem passou pelo local, que fica a dois quilômetros do Centro da cidade. Um caminhão-pipa da Prefeitura foi usado para apagar o fogo. O motorista não ficou ferido no incidente.

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Segundo populares, durante o período da tarde, a carreta estava carregada de brita, e sofreu um princípio de incêndio na cabine, controlado sem maiores transtornos. A carroceria foi remanejada para outro veículo e seguiu viagem. Pouco depois, as chamas reapareceram na cabine e o fogo se alastrou.