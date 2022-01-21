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Cabine pega fogo e chama destrói carreta em Afonso Cláudio

Um caminhão-pipa da própria prefeitura foi acionado para conter as labaredas. Incêndio foi registrado na noite desta quinta (20), na ES 165
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jan 2022 às 11:50

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 11:50

Cabine de carreta pega fogo em Afonso Cláudio
Cabine de carreta pega fogo em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/ Diario ES
A cabine de uma carreta pegou fogo na noite desta quinta-feira (20), na Rodovia Sebastião Alves de Lima, ES 165, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O incêndio se espalhou e destruiu totalmente o veículo, estacionado na beira da pista.
As chamas altas chamaram a atenção de quem passou pelo local, que fica a dois quilômetros do Centro da cidade. Um caminhão-pipa da Prefeitura foi usado para apagar o fogo. O motorista não ficou ferido no incidente.
Segundo populares, durante o período da tarde, a carreta estava carregada de brita, e sofreu um princípio de incêndio na cabine, controlado sem maiores transtornos. A carroceria foi remanejada para outro veículo e seguiu viagem. Pouco depois, as chamas reapareceram na cabine e o fogo se alastrou.

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