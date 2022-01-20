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ES-484

Após 9 dias, rodovia que liga Muniz Freire a Alegre permanece interditada

Estrada está interdita desde o dia 11 de janeiro, após as fortes chuvas na região. DER estuda criar um desvio para amenizar a situação das pessoas que dependem da via estadual
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jan 2022 às 13:01

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 13:01

ES-484, que liga Muniz Freire e Alegre, no Sul do Espírito Santo, continua interditada nos dois sentidos
ES-484, que liga Muniz Freire e Alegre, no Sul do Espírito Santo, continua interditada nos dois sentidos Crédito: Divulgação/ PMF
A ES-484, que liga os municípios de Muniz Freire e Alegre, no Sul do Espírito Santo, continua interditada nos dois sentidos. Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, a interdição ocorreu no último dia 11 de janeiro, após a elevação do nível do rio devido às chuvas recentes. A cheia causou a erosão à margem da rodovia.
O ponto que sofreu o desmoronamento fica na saída de Itaici, no interior de Muniz Freire, no sentido ao distrito de Araraí, em Alegre. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), enviou nesta quarta-feira (19) uma equipe para avaliar a possibilidade da abertura de um desvio seguro próximo ao local.
De acordo com o município de Muniz Freire, os técnicos do órgão orientam aos moradores que não se arrisquem passando pelo local interditado por causa do risco de novos desmoronamentos do trecho.
A rota alternativa é a via pavimentada de Itaici seguindo até Muniz Freire e acessar a ES-181, passando por Anutiba, em Alegre.

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