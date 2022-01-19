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Aumento de R$ 0,40

Passagem de ônibus sobe para R$ 4,10 em Cachoeiro de Itapemirim

Reajuste na tarifa começa a valer a partir do próximo domingo (23) para quem paga em dinheiro e em vale-transporte. Para usuários dos cartões Cidadão e Escolar não haverá aumento
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 jan 2022 às 18:54

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:54

O valor da passagem dos ônibus municipais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vai subir de R$ 3,70 para R$ 4,10 a partir do próximo domingo (23). O aumento de R$ 0,40 vale para as tarifas pagas em dinheiro e em vale-transporte, mas não haverá reajuste para os passageiros que usam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar.
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,10 para quem paga em dinheiro
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,40 para quem paga em dinheiro Crédito: Reprodução
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, o modelo tarifário para o ano de 2022 no município foi decidido nesta quarta-feira (19), pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas. O reajuste de 10,74% no valor da passagem paga em dinheiro e vale-transporte incidirá sobre as linhas urbanas e distritais.
A prefeitura informou, ainda, o que o percentual proposto considera “a necessidade de reposição da inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e em índices inflacionários setorizados, relacionados aos custos da operação do sistema de transporte – combustível, manutenção de veículos, pessoal e outras despesas”, comunicou.

4 ANOS SEM AUMENTO PARA QUEM USA CARTÕES CIDADÃO E ESCOLAR

A tarifa do transporte coletivo municipal não terá reajuste para os passageiros que usam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar, que seguirão com as tarifas de R$ 3,20 e R$ 1,60, respectivamente. Segundo a administração municipal, há quatro anos (desde janeiro de 2018) não há reajuste do valor da passagem para esses usuários.
A prefeitura explicou que cada vez mais pessoas têm optado por ter Cartão Cidadão. Desde 2018, ano em que houve o último reajuste para essa modalidade, o percentual cresceu significativamente: de 7% para 18%. “Isso é um resultado significativo dessa estratégia de congelamento da tarifa para quem usa o cartão”, destacou o presidente do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, Alexandro da Vitória.
Ele disse que o congelamento da tarifa é por conta do subsídio do poder público e que os usuários não estão pagando por isso. Já o custo, é variável pois depende da quantidade de pessoas que usam o cartão. 
"Nosso objetivo é fomentar mais o uso do cartão e diminuir o custo operacional. Assim, o sistema ficar mais ágil, organizado e controlado. É também uma forma de o usuário sentir menos o impacto da crise"
Alexandro da Vitória - Presidente do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas
Por outro lado, Alexandro avalia a necessidade de reajustar a tarifa técnica. “O setor de transporte vem sofrendo os impactos da pandemia e da inflação, está operando com menos passageiros e mais custos, então, o reajuste da tarifa técnica, que tem efeito sobre as passagens pagas em dinheiro e vale-transporte, se mostra necessário para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação do serviço”, disse.

CARTÃO CIDADÃO

Para utilizar o transporte coletivo municipal e pagar R$ 3,20 é necessário ter o Cartão Cidadão. “Ele é confeccionado gratuitamente e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito”, informou a prefeitura.
Segundo a administração municipal, qualquer pessoa pode fazer o cartão. Para adquiri-lo, é preciso ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. O Cartão Cidadão é feito na hora e sem custos. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na Rua 25 de Março, Centro, em Cachoeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados, das 9h às 13h. 

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