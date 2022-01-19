Passagem de ônibus sobe para R$ 4,10 em Cachoeiro de Itapemirim

O valor da passagem dos ônibus municipais de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , vai subir de R$ 3,70 para R$ 4,10 a partir do próximo domingo (23). O aumento de R$ 0,40 vale para as tarifas pagas em dinheiro e em vale-transporte, mas não haverá reajuste para os passageiros que usam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar.

Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,40 para quem paga em dinheiro Crédito: Reprodução

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro , o modelo tarifário para o ano de 2022 no município foi decidido nesta quarta-feira (19), pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas. O reajuste de 10,74% no valor da passagem paga em dinheiro e vale-transporte incidirá sobre as linhas urbanas e distritais.

A prefeitura informou, ainda, o que o percentual proposto considera “a necessidade de reposição da inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e em índices inflacionários setorizados, relacionados aos custos da operação do sistema de transporte – combustível, manutenção de veículos, pessoal e outras despesas”, comunicou.

4 ANOS SEM AUMENTO PARA QUEM USA CARTÕES CIDADÃO E ESCOLAR

A tarifa do transporte coletivo municipal não terá reajuste para os passageiros que usam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar, que seguirão com as tarifas de R$ 3,20 e R$ 1,60, respectivamente. Segundo a administração municipal, há quatro anos (desde janeiro de 2018) não há reajuste do valor da passagem para esses usuários.

A prefeitura explicou que cada vez mais pessoas têm optado por ter Cartão Cidadão. Desde 2018, ano em que houve o último reajuste para essa modalidade, o percentual cresceu significativamente: de 7% para 18%. “Isso é um resultado significativo dessa estratégia de congelamento da tarifa para quem usa o cartão”, destacou o presidente do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, Alexandro da Vitória.

Ele disse que o congelamento da tarifa é por conta do subsídio do poder público e que os usuários não estão pagando por isso. Já o custo, é variável pois depende da quantidade de pessoas que usam o cartão.

"Nosso objetivo é fomentar mais o uso do cartão e diminuir o custo operacional. Assim, o sistema ficar mais ágil, organizado e controlado. É também uma forma de o usuário sentir menos o impacto da crise" Alexandro da Vitória - Presidente do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas

Por outro lado, Alexandro avalia a necessidade de reajustar a tarifa técnica. “O setor de transporte vem sofrendo os impactos da pandemia e da inflação, está operando com menos passageiros e mais custos, então, o reajuste da tarifa técnica, que tem efeito sobre as passagens pagas em dinheiro e vale-transporte, se mostra necessário para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação do serviço”, disse.

CARTÃO CIDADÃO

Para utilizar o transporte coletivo municipal e pagar R$ 3,20 é necessário ter o Cartão Cidadão. “Ele é confeccionado gratuitamente e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito”, informou a prefeitura.