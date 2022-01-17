Agressão a cavalo termina com confronto e prisões em Cachoeiro
Uma confusão após a agressão a um cavalo terminou com três homens presos e um adolescente de 17 anos apreendido na localidade de Pantanal, no distrito de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (16). Houve confronto entre a Polícia Militar e os suspeitos armados, que acabaram feridos.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após um desentendimento entre frequentadores de um bar com moradores de uma residência.
Os dois moradores da casa contaram aos militares que os homens estavam no bar desde cedo. Um deles teria agredido um cavalo com um taco de sinuca e teria imaginado que os moradores da casa estariam filmando a ação contra o animal.
Um dos homens do bar foi tirar satisfação com os moradores e, depois, todos foram embora. O desentendimento gerou uma confusão generalizada. No entanto, após algum tempo, os quatro suspeitos retornaram em duas motos, pararam na frente da casa, sacaram três armas, uma faca e apontaram na direção aos homens da residência.
A arma de um dos indivíduos falhou. Neste momento, segundo a polícia, os moradores ouviram diversos disparos e acharam que estavam sendo baleados, porém eram os policiais que haviam sido acionados. Os PMs chegaram e impediram que os dois moradores da casa fossem baleados.
No confronto com a polícia, os quatro suspeitos ficaram feridos. Mesmo baleados, de acordo com os militares, dois feridos conseguiram subir em uma moto e tentaram fugir em direção ao final da rua, porém foram alcançados pela PM.
Com dois suspeitos foram recolhidos uma faca e um revólver com seis munições calibre .44. Um terceiro suspeito foi abordado já caído no chão, também baleado. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola. O quarto indivíduo foi localizado também caído e baleado. Ele tinha uma pistola calibre 380 com uma munição.
O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer os baleados, que foram levados para a Santa Casa de Misericórdia sob escolta.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que os suspeitos de 20 e 24 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de dupla tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já o homem de 21 anos, foi autuado pela dupla tentativa de homicídio e corrupção de menores.
Os três estão internados e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, assim que tiverem alta médica. O adolescente de 17 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de dupla tentativa de homicídio. Ele foi apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo, que decidirá se o adolescente ficará ou não internado.