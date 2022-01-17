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Your browser does not support the audio element. Agressão a cavalo termina com confronto e prisões em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após um desentendimento entre frequentadores de um bar com moradores de uma residência.

Os dois moradores da casa contaram aos militares que os homens estavam no bar desde cedo. Um deles teria agredido um cavalo com um taco de sinuca e teria imaginado que os moradores da casa estariam filmando a ação contra o animal.

Um dos homens do bar foi tirar satisfação com os moradores e, depois, todos foram embora. O desentendimento gerou uma confusão generalizada. No entanto, após algum tempo, os quatro suspeitos retornaram em duas motos, pararam na frente da casa, sacaram três armas, uma faca e apontaram na direção aos homens da residência.

Agressão a cavalo no interior termina em confronto e prisão em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

A arma de um dos indivíduos falhou. Neste momento, segundo a polícia, os moradores ouviram diversos disparos e acharam que estavam sendo baleados, porém eram os policiais que haviam sido acionados. Os PMs chegaram e impediram que os dois moradores da casa fossem baleados.

No confronto com a polícia, os quatro suspeitos ficaram feridos. Mesmo baleados, de acordo com os militares, dois feridos conseguiram subir em uma moto e tentaram fugir em direção ao final da rua, porém foram alcançados pela PM.

Com dois suspeitos foram recolhidos uma faca e um revólver com seis munições calibre .44. Um terceiro suspeito foi abordado já caído no chão, também baleado. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola. O quarto indivíduo foi localizado também caído e baleado. Ele tinha uma pistola calibre 380 com uma munição.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que os suspeitos de 20 e 24 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de dupla tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Já o homem de 21 anos, foi autuado pela dupla tentativa de homicídio e corrupção de menores.