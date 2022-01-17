Polícia prende suspeitos de matar comerciante em Marataízes

Já o homem de 37 anos foi preso na quinta-feira (13), quando compareceu à delegacia para um interrogatório. Os dois suspeitos respondem por homicídio qualificado e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

Ainda na operação, na última terça-feira (11), a polícia prendeu uma mulher de 28 anos, suspeita de aliciar menores para se associarem ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Acapulco. A mulher já tinha passagens na polícia pelo crime de tráfico de drogas e agora vai responder por associação ao tráfico, sendo conduzida para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).