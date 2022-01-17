Polícia prende suspeitos de matar comerciante em Marataízes

Dois homens, de 44 e 37 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato de um comerciante, no dia 4 de dezembro de 2021, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foram presos na última semana. A ação fez parte de uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal para combater o tráfico de drogas e prender homicidas no município.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 44 anos foi preso na última quarta-feira (12). O delegado de Marataízes, Renato Barcellos, disse que os policiais do município foram até o bairro Santa Mônica, em Guarapari, para realizar a prisão. “Por meio do serviço de inteligência, conseguimos localizar o esconderijo do suspeito que, ao chegarmos no local, resolveu se apresentar”, explicou o delegado.
Já o homem de 37 anos foi preso na quinta-feira (13), quando compareceu à delegacia para um interrogatório. Os dois suspeitos respondem por homicídio qualificado e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.
Ainda na operação, na última terça-feira (11), a polícia prendeu uma mulher de 28 anos, suspeita de aliciar menores para se associarem ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Acapulco. A mulher já tinha passagens na polícia pelo crime de tráfico de drogas e agora vai responder por associação ao tráfico, sendo conduzida para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).
Drogas e munições foram apreendidas em cumprimentos de mandados de busca e apreensão domiciliar. Nessas diligências, ninguém foi preso e a investigação segue em andamento.