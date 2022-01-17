Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

Polícia prende suspeitos de matar comerciante em Marataízes

Dono de bar foi morto a tiros em dezembro do ano passado. A ação fez parte de uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal para combater o tráfico de drogas e prender homicidas no município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:20

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:20

Polícia prende suspeitos de matar comerciante em Marataízes
Polícia apreendeu drogas na operação em Marataízes Crédito: Divugação/ Polícia Civil
Dois homens, de 44 e 37 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato de um comerciante, no dia 4 de dezembro de 2021, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foram presos na última semana. A ação fez parte de uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal para combater o tráfico de drogas e prender homicidas no município.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 44 anos foi preso na última quarta-feira (12). O delegado de Marataízes, Renato Barcellos, disse que os policiais do município foram até o bairro Santa Mônica, em Guarapari, para realizar a prisão. “Por meio do serviço de inteligência, conseguimos localizar o esconderijo do suspeito que, ao chegarmos no local, resolveu se apresentar”, explicou o delegado.
Já o homem de 37 anos foi preso na quinta-feira (13), quando compareceu à delegacia para um interrogatório. Os dois suspeitos respondem por homicídio qualificado e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.
Ainda na operação, na última terça-feira (11), a polícia prendeu uma mulher de 28 anos, suspeita de aliciar menores para se associarem ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Acapulco. A mulher já tinha passagens na polícia pelo crime de tráfico de drogas e agora vai responder por associação ao tráfico, sendo conduzida para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).
Drogas e munições foram apreendidas em cumprimentos de mandados de busca e apreensão domiciliar. Nessas diligências, ninguém foi preso e a investigação segue em andamento.

Veja Também

Jovem é assassinado com vários tiros em rua de Sooretama

Criança de 4 anos fica em estado grave após levar tiro de chumbinho na cabeça em Piúma

Trabalhador morre esmagado entre bloco de pedra e máquina em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Marataízes Polícia Civil tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados